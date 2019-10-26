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黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

母精神狀況不穩、女童嚎啕大哭 八德警伸出援手

2019-10-26 12:18聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區八德派出所日前深夜時，接獲民眾報案稱八德區興仁夜市旁有名40多歲的婦人，疑似精神狀況不佳坐在路旁，身邊還有一名女童嚎啕大哭，婦女似乎手足無措，員警獲報趕緊前往調查。

八德派出所獲報後，派出巡邏員警林威助、曾昱凱、江政勳及備勤員警朱遠任到場後查看，發現婦人精神恍惚、詞不達意，也無法回答員警的問題，查證身分也答非所問，有時還伴隨情緒激動，員警先耐心安撫婦人情緒，並將女童一起帶回所內休息，先提供女童餅乾及飲料等零食，穩定女童情緒。

隨即使用警用電腦M-POLICE臉部辨識功能，掃描該婦人臉部照片，再逐一比對所顯示出來的相關資料後，比對出身分是家住大溪區的黃姓婦人，聯絡黃姓婦人的先生到派出所將妻子帶回，先生表示，妻子精神狀況不穩定，可能因季節變換，並有發生未按時服藥情況，才會有此狀況發生。

八德分局提醒民眾，家中若有精神狀況不佳的家人，應避免單獨外出，時常拍照包括常穿衣著、特徵等，注意其可能活動範圍，或配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也請大眾如有遇到疑似走失人口，撥打110請警方協助。

八德派出所日前深夜時，接獲民眾報案稱夜市旁有名40多歲的婦人，疑似精神狀況不佳坐...
八德派出所日前深夜時，接獲民眾報案稱夜市旁有名40多歲的婦人，疑似精神狀況不佳坐在路旁，身邊還有一名女童嚎啕大哭。圖／八德警分局提供
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八德派出所日前深夜時，接獲民眾報案稱夜市旁有名40多歲的婦人，疑似精神狀況不佳坐...
八德派出所日前深夜時，接獲民眾報案稱夜市旁有名40多歲的婦人，疑似精神狀況不佳坐在路旁，身邊還有一名女童嚎啕大哭。圖／八德警分局提供
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