到友人靈堂拈香太悲傷 8旬婦龜山走返蘆竹迷途
2019-10-26 12:07
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
昨日一名年近80歲的老婦人為了到有人靈堂上香，獨自一人從龜山走到蘆竹，不過卻因為過於悲傷，回程要返家時竟悲傷到癱坐路邊，員警巡邏發現趕緊上前幫忙，但老婦說不出確切住址，員警只好載著老婦一間間看，才終於找到她的居所，順利將人平安送回。
年近8旬的老婦人昨日早上為了哀悼友人離去，自龜山區徒步走到了蘆竹區友人靈堂拈香，心情大受影響相當低落癱坐路邊，所幸蘆竹分局南崁派出所警員游丘偉、徐佳宏等2人巡邏經過南山路上某候車亭，見到老婦拿著拐杖癱坐在人行道，便趕緊上前關心。
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經警方調查，老婦匆匆出門未帶分文及證件，迷途勞累下攤坐在候車亭躲陽光，加上老婦說不清確切地址，員警只能載著逐戶指認，最後認出自己的房子才安全返回家中，經警方調查，老婦為獨居老人，身旁無家人照顧，加上朋友離世才會悲傷過度。
蘆竹分局呼籲，失智老人迷途案例層出不窮，政府日前也推出相關因應措施，家中若有失智長者，為加強尋獲機率，可以向區公所申請愛心手環、與警察機關申請指紋建檔、跟戶政事務所申請身分證照片更新，請民眾多加留意。
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