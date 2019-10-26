影／救護員拒跨區送醫遭調職 議員受質疑施壓

2019-10-26 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



高雄市前金消防分隊2名救護人員，10月21日晚間執行救護任務，因拒絕將患者跨區送醫，家屬向高雄市議員李雅芬求助，救護員仍表示無法跨區送醫，家屬只好自行將患者送醫。事後2救護員經高雄市消防局調職，有人是為消防局是受市議員「施壓」，但消防局今天召開記者會表示，不是懲罰性調整職務。

據了解，10月21日晚間鄭姓女子由丈夫陪同，到高雄市自強一路某診所就醫，因血壓飆升到210mmHg，診所醫生建議趕緊到大醫院就醫，鄭夫馬上打119求救。

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高雄市前金消防分隊林姓、蕭姓2救護員到場，要將鄭夫說妻子的病歷在高雄榮總，指定要送榮總，救護員表示不能跨區送醫，建議就近送大同醫院，鄭夫即向市議員李雅芬求助，李雅芬在電話中請救護員協助將鄭女送指定醫院，但掛斷電話後，救護員仍向夫表明不能跨區送醫拒絕。雙方僵持不下，鄭夫自行開車送妻子到榮總就醫。鄭女至今昏迷，仍在高雄榮總加護病房治療。

2救護員10月23日經消防局調整職務，林調苓雅消防分隊、蕭調鳳山分隊。2人接到派令錯愕，同事紛紛安撫他們，不過，疑有人認為消防局受議員「施壓」，才將2人調職。

李雅芬今天發表聲明，依據「緊急醫療救護法」規定，緊急救護送醫，以送達「就近適當」醫療機構為先，此「就近適當」也須應依「緊急傷病患的傷病情況」做合併考量，不宜僅以「就近」或是「適當」單獨考量，而應以維護病患生命權益為優先選擇。她認為，當事人要求送往「適當醫療機構」榮總，避免傷病患死亡及失能，也是消防救護的重點任務。

消防局今天也表示，對危急個案的型態複雜，「就近」的醫院不一定是「適當」，救護人員遇類似狀況，除了考量地理遠近，應評估判斷傷病患病史。消防局表示議員並未「施壓」，反而曾向消防局長要求「切勿處分同仁，可以教育訓練方式替代」。