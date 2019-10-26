台南警方8分鐘尋獲iPad 德籍旅客：超越倫敦市警局

2019-10-26 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



德國男子凱斯勒（kiessler）上周從德國來台南市訪友，不慎將iPad平板電腦遺失在計程車上，向台南市警一分局東寧派出所報案，神通廣大的員警僅憑詢問下車時間，前後不到8分鐘即尋回失物，凱斯勒大讚「台南警察效率高，超越英國倫敦市警局！」。

凱斯勒及友人原本不抱希望，但見失物失而復得，而且報案到尋獲只費時約8分鐘，當場興奮地不敢置信。他表示如果身在他國，遺失物品後想要尋回，就像大海撈針般不易，兩人向員警郭俊男、黃建國及熱心的計程車司機致謝後，歡喜離去。

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凱斯勒的友人事後向台南市政府去函敘述始末，讚揚台南警察超高效率及服務熱忱，這才讓整起事件曝了光，郭、黃兩警達成高難度任務，獲得分局的即時獎勵及表揚。

案發當時，東寧派出所獲報有民眾需要協助，警員郭俊男、黃建國立即趕往查處，經現場友人向員警表示，德籍友人凱斯勒晚間搭乘計程車來訪，準備離開時，驚覺皮包遺留在車上內有iPad等財物，不知如何是好，所以請求員警協助。