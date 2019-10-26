親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陳同佳案已指定窗口 蔡英文：盼香港政府把嫌犯、事證交我們

貨櫃車內留血手印！部分被害人來自六個越南家庭

台南警方8分鐘尋獲iPad 德籍旅客：超越倫敦市警局

2019-10-26 11:09聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

德國男子凱斯勒（kiessler）上周從德國來台南市訪友，不慎將iPad平板電腦遺失在計程車上，向台南市警一分局東寧派出所報案，神通廣大的員警僅憑詢問下車時間，前後不到8分鐘即尋回失物，凱斯勒大讚「台南警察效率高，超越英國倫敦市警局！」。

凱斯勒及友人原本不抱希望，但見失物失而復得，而且報案到尋獲只費時約8分鐘，當場興奮地不敢置信。他表示如果身在他國，遺失物品後想要尋回，就像大海撈針般不易，兩人向員警郭俊男、黃建國及熱心的計程車司機致謝後，歡喜離去。

凱斯勒的友人事後向台南市政府去函敘述始末，讚揚台南警察超高效率及服務熱忱，這才讓整起事件曝了光，郭、黃兩警達成高難度任務，獲得分局的即時獎勵及表揚。

案發當時，東寧派出所獲報有民眾需要協助，警員郭俊男、黃建國立即趕往查處，經現場友人向員警表示，德籍友人凱斯勒晚間搭乘計程車來訪，準備離開時，驚覺皮包遺留在車上內有iPad等財物，不知如何是好，所以請求員警協助。

兩警立即請報案人及凱斯勒共同返所，並依據所述下車到達時間，進而確認所搭乘的計程車號，迅速與車行及駕駛取得聯繫，得知遺失物品確在該車車內後，請求駕駛駕車返回派出所，並將該只包包交由凱斯勒點收。凱斯勒興奮iPad失而復得，驚呼「台南警察辦事效率高，超越英國倫敦市警局」。

台南市警一分局東寧派出所員警郭俊男（左）、黃建國僅憑詢問下車時間，前後不到8分鐘...
台南市警一分局東寧派出所員警郭俊男（左）、黃建國僅憑詢問下車時間，前後不到8分鐘即尋回失物，效率之高令德籍旅客嘆為觀止。記者邵心杰／翻攝
分享

計程車警察iPad英國

相關新聞

到友人靈堂拈香太悲傷 8旬婦龜山走返蘆竹迷途

2019-10-26 12:07

影／救護員拒跨區送醫遭調職 議員受質疑施壓

2019-10-26 11:34

外送違規拚業績　警察開罰不手軟

2019-10-26 11:27

搶快迴轉釀禍 對向車自撞擊倒路燈

2019-10-26 10:33

花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治

2019-10-26 09:28

七旬婦：要找里長跳舞 4公里路白天走到黑夜

2019-10-26 08:21

他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者

2019-10-26 08:20

評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了

2019-10-26 07:37

看護不在 一場火…老翁燒成焦屍

2019-10-26 00:07

洗錢水房藏身民宅 金流達6億人民幣

2019-10-25 23:58

石虎相機尋獲31台 救回動物影像 2竊嫌收押

2019-10-25 23:14

台南民宅火警釀一死一傷 警消研判起火點在房間

2019-10-25 19:13

國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11

影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00

檢警破獲違法匯兌水房 主嫌遭收押禁見

2019-10-25 17:31

內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天

2019-10-25 15:44

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

影／獨居男失蹤5天？員警抽絲剝繭花90分鐘救回一命

2019-10-25 15:07

太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰

2019-10-25 14:42

騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規

2019-10-25 13:46

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

男童腳卡車輪大哭 警一聽從派出所奔出救援

2019-10-25 13:02

假合法競技暗營地下賭場 負責人囂張嗆警 下場慘

2019-10-25 12:54

U值媒／政府長照對家庭照顧者如防賊？

2019-10-25 12:48

逃逸女移工大剌剌上網直播 移民署循聲追人

2019-10-25 12:27

蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19

新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押

2019-10-25 11:41

影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會

2019-10-25 11:16

影／瑞豐夜市爆6打4 挨打少年：只聽到對方喊兩個字

2019-10-25 11:12

南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11

石虎相機竊案 涉案2男裁准羈押禁見

2019-10-25 10:21

酒後情緒不穩做傻事 海巡機警救人命

2019-10-25 09:33

香港「無國界醫師」耍詐 台灣女子10萬元險飛了

2019-10-25 08:58

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13
看更多

熱門文章

警男友騎車載送惹議 屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

2019-10-26 10:29

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

騎警車載女遭檢舉 當事警：我女友子宮出血

2019-10-25 22:38

警員騎警用機車載女友惹議 還嗆騎士「看什麼看」

2019-10-25 22:01

國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11

超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿

2019-10-25 17:38

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

台北警公務車載女友嗆民眾！女方身分曝光「和嘎嘎交往過」

2019-10-26 10:09

柑仔店老闆性侵6女童 身分竟是退休優良教師

2019-10-26 05:14

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top