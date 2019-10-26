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警男友騎車載送惹議　屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

對岸也有「亡國感」 憂小孩娘化 竟扯出中情局陰謀！

搶快迴轉釀禍 對向車自撞擊倒路燈

2019-10-26 10:33聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市今晨發生一起車禍，曾姓駕駛從文心南路內車道往文心南二路迴轉，未等左轉號誌燈亮就轉彎，造成對向車道謝姓駕駛驚嚇閃避，車輛自撞一旁路燈，造成謝男身體多處擦挫傷，路燈倒地、右側車身毀損。警方調查，雙方駕駛均無酒駕，初步研判曾男未依照號誌燈行駛，進一步車禍肇事原因尚待釐清。

這起車禍發生在今晨3點多，曾姓駕駛(18歲)開車從南屯區文心南路內車道往文心南二路迴轉，迴轉時疑似搶快，未等左轉號誌燈亮就迴轉，造成對向從文心南路往文心南二路方向直行的謝姓駕駛(25歲)驚嚇閃避。

謝男為閃避曾男車輛，白色轎車自撞一旁路燈，造成轎車右側後座車門、右後保險桿毀損、路燈倒地，謝男身體也多處擦挫傷，所幸送醫後無礙。曾男車輛則毫髮無傷。

台中市警局第五交通分隊指出，兩位駕駛均無酒駕，初步研判是曾男未依照號誌燈行駛，進一步車禍原因尚待釐清。

謝男為閃避曾男車輛，白色轎車自撞一旁路燈，右側車身毀損。圖／民眾提供
謝男為閃避曾男車輛，白色轎車自撞一旁路燈，右側車身毀損。圖／民眾提供
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謝男為閃避曾男車輛，白色轎車自撞一旁路燈，右側車身毀損。圖／民眾提供
謝男為閃避曾男車輛，白色轎車自撞一旁路燈，右側車身毀損。圖／民眾提供
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警方初步研判，曾男未依照號誌燈行駛，進一步車禍原因尚待釐清。圖／民眾提供
警方初步研判，曾男未依照號誌燈行駛，進一步車禍原因尚待釐清。圖／民眾提供
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車禍車道酒駕

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