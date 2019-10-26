花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治

2019-10-26 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮監獄一名陳姓女管理員，昨天上午10時許逾時未交接，同事到備勤室查看，發現她疑似輕生，趕緊為她施以心肺復甦術並送醫，但到昨天中午，仍宣告不治。

獄方表示，陳姓管理員30多歲，任公職已經5年，前年到花蓮監獄附設女監服務，擔任日勤工場主管，平日工作認真、負責，與同事相處和睦、生活單純。近日同事未聽她說有什麼困擾，她也沒有尋求諮商或需要輔導的紀錄。

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昨天同事發現她在備勤室疑似輕生，除了立即協助外，也將她送醫並聯繫家屬，將全力協助家屬處理後續喪葬事宜，也會調閱相關監視器、訪查同仁，了解她的狀況，釐清原因，對於相關同仁，已展開悲傷輔導。