七旬婦：要找里長跳舞 4公里路白天走到黑夜
2019-10-26 08:21
聯合報 記者林佩均
／台中即時報導
台中市林姓婦人有多次走失紀錄，早上吵著「要去找里長跳舞」，步出家門直至傍晚都未返家，家屬相當心急。警方在東區發現婦人身影，一問之下發現林婦從太平區徒步到東區，少說也走了4公里，顯得疲倦又無助，所幸婦人身上有家屬聯繫方式，警只花3分鐘就聯繫上林婦兒子，並護送其返家休息。
上周一，78歲林姓婦人早上向家人稱，「我要去找里長跳舞」，不顧家人阻止，自行徒步外出，卻迷失方向走到東區東門路與東光園路口，在超商前坐了許久，直到晚上有熱心民眾覺得奇怪，陪她再走了約1公里到振興路段超商，便報警處理。
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立德所員警到場，發現林婦身上掛著一個名牌，上頭清楚寫著兒子的聯絡電話，先將林婦帶回派出所等候家人。
林婦兒子得知老母親竟獨自走到東區，感到十分驚訝，兒子坦言，母親年邁腦力退化，今年已走失十幾次，當天已經跟母親說過里長不在，要她不要出門了，沒想到仍執意出門，看著老母親滿是無奈又不忍責備，向警方道謝後，牽起母親的手一起回家。
警方提醒，家中長輩曾有走失記錄，可向社會局申請愛心手鍊，或在衣物、隨身物品標示聯絡方式，以便迅速協助長者返家。
林姓老婦人就是最好的例子，因為家人在她身上放了聯繫電話卡，讓警方在獲報後短短3分鐘內聯繫上家人，順利協助老婦返家，也讓擔心的家人得以放下心中的石頭。
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