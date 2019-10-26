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法國羽賽／苦戰三局勝辛德胡 戴資穎四強迎戰馬琳

他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者

2019-10-26 08:20聯合報 記者林佩均／台中即時報導

交警盧俊宏喜歡研究機車，從現場散落YAMAHA廠牌的機車葉子板，調閱監視器推敲出...
交警盧俊宏喜歡研究機車，從現場散落YAMAHA廠牌的機車葉子板，調閱監視器推敲出涉嫌肇事的車輛。記者林佩均／翻攝
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不少交通事故仰賴路口監視器的「科技辦案」，但台中市交警盧俊宏熱衷研究機車，恰好遇到一名機車騎士追撞轎車肇逃，現場只遺留一片印有YAMAHA廠牌的碎片，他靠著碎片顏色、外觀推敲，並以同心圓方式擴大調閱監視器，過濾70多輛機車，終於揪出肇逃者劉男，劉得知警員對機車外觀與型號有所研究，由衷佩服，「我認了！敗在警察的專業」。

上月21日，北屯區中清路麥當勞門市前，一名機車騎士左側超車不及，追撞黃女駕駛的轎車，造成轎車左側尾翼破損，男騎士趕緊下車將掉落車牌撿走，不發一語騎車肇逃，現場遺留滿地的機車塑膠碎片，與一片印有YAMAHA廠牌的機車葉子板。

台中市第五警分局第五交通分隊警員盧俊宏到場，一眼認出遺落的YAMAHA廠牌機車葉子板「很眼熟」，原來，盧員平日熱愛研究機車，今年想入手YAMAHA廠牌的機車，已研究超過三個月，約略能掌握肇事機車的車型。

由於現場沒有路口監視器，盧員以事發地點為同心圓方式，擴大調閱周遭監視器畫面，逐一過濾70多輛外型特徵相似的機車，最後揪出涉嫌肇事逃逸的劉姓機車騎士到案說明。

「你怎麼知道這是我的車？」劉男訝異警方憑著一片廠牌機車葉子板，就釐清是他肇事追撞；盧員有自信的說，他原本就想購入該牌機車，已研究多時，才能從小細節發現整體面貌；劉男聽後也自覺慚愧，當初不該肇事逃逸，並佩服警方專業的觀察能力，「我認了！敗在警察的專業」。

由於劉男涉及道路交通管理處罰條例第62條第1項，警方依法開罰並吊扣駕照。

交警盧俊宏喜歡研究機車，從現場散落YAMAHA廠牌的機車葉子板，調閱監視器推敲出...
交警盧俊宏喜歡研究機車，從現場散落YAMAHA廠牌的機車葉子板，調閱監視器推敲出涉嫌肇事的車輛。記者林佩均／翻攝
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劉男意圖左側超車未果，追撞前方轎車，造成轎車車損，現場機車碎片掉滿地。記者林佩均...
劉男意圖左側超車未果，追撞前方轎車，造成轎車車損，現場機車碎片掉滿地。記者林佩均／翻攝
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劉男意圖左側超車未果，追撞前方轎車，造成轎車車損，現場機車碎片掉滿地。記者林佩均...
劉男意圖左側超車未果，追撞前方轎車，造成轎車車損，現場機車碎片掉滿地。記者林佩均／翻攝
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交警盧俊宏喜歡研究機車，從現場散落YAMAHA廠牌的機車葉子板，調閱監視器推敲出...
交警盧俊宏喜歡研究機車，從現場散落YAMAHA廠牌的機車葉子板，調閱監視器推敲出涉嫌肇事的車輛。圖／民眾提供
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交警盧俊宏喜歡研究機車，從現場散落YAMAHA廠牌的機車葉子板，調閱監視器推敲出...
交警盧俊宏喜歡研究機車，從現場散落YAMAHA廠牌的機車葉子板，調閱監視器推敲出涉嫌肇事的車輛。圖／民眾提供
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機車騎士警察台中市

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