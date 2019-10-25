抓到了！破壞韓國瑜廣告看板 支持者籲：愛與包容
2019-10-25 20:44
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
韓國瑜民雄後援團，在嘉義縣市交界 彌陀路設置的韓國瑜大型看板，今天上午被發現遭破壞，嘉義縣市警方都到場關心，並在晚間找到涉嫌破壞者、帶回偵訊，設置看板人熊谷說，將秉持韓國瑜愛與包容精神原諒對方，也呼籲綠營支持者冷靜，不要再破壞廣告看板。
嘉義市警方表示，今天下午找到疑涉嫌破壞廣告看板男子，訊後將依違反選罷法、毀損罪嫌函送法辦。
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民雄韓國瑜後援團臉書版主熊谷說， 他支持韓國瑜市長理念，認同他「苦民所苦、莫忘世上苦人多，愛與包容」理念，因此自費近30萬元，設置十多面韓國瑜大型廣告看板，但今天上午接獲廣告商通知，廣告帆布被破壞，他立即在臉書公布，提醒支持者幫忙注意，警方看到他公布訊息，立即主動調查。
他說，警方今天下午已通知，找到疑似破壞者「林姓男子」，本著韓國瑜愛與包容理念，他不想對破壞者提告，但希望林男將廣告看板恢復原狀，也呼籲無論是否支持韓國瑜，請保持理性，勿再破壞挺韓看版，雙方各扶其主，為了下一代，一定要族群融合。
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