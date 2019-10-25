台南民宅火警釀一死一傷 警消研判起火點在房間
2019-10-25 19:13
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
台南市安南區安中路一段公寓大樓的2樓下午竄出火舌，消防局調派大批人車前往搶救，破壞房門後，在門口發現49歲李姓媳婦躺臥地上，趕緊將人抬出送醫，隨後又在房間內發現一具焦屍，經確認為89歲邵姓老翁。經調查，起火點在邵房間，他有抽菸習慣且房內有電扇等電器，但因火場付之一炬，消防局強調，起火原因仍需進一步鑑定才能確認。
據調查，邵因行動不便，平日由印尼籍女看護照料，但因女看護因簽證到期，上午北上台北辦護照，臨時改由媳婦前來照料，也因此女看護逃過一劫。邵的兒子得知火警致使父親喪生火窟，妻子重傷送醫，無法置信「怎麼會發生這種事？」。
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至於李婦經送往奇美醫院急救，經診斷呼吸道灼傷、插管治療中，燒傷面積達全身40%二度燒燙傷，生命徵象不穩定，院方指出，正由燒燙傷團隊積極治療中。
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