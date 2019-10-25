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國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11聯合報 記者巫鴻瑋／即時報導

國道1號北上33公里處，晚間6點8分發生貨車與客運碰撞事故，小貨車因追撞前方客運車尾，隨即失控翻覆在中線車道上，造成現場5線道目前僅剩內、外各1車道得以通行，車流嚴重回堵到林口交流道，警消已緊急於現場處理，事故原因還有待釐清。

翻覆的小貨車晚間8時許，行經中山高北上33.7K處，近五股交流道處，不明原因追撞上前方往來桃園與台北的國光客運巴士，貨車當場翻覆橫躺在高速公路上，佔據中線3車道，所幸貨車上60歲的駕駛及20歲副駕駛僅受到輕傷，自行爬出車外求救。

目前警消仍在現場進行處理，但因部分車道暫時無法通行，僅剩2車道疏導車潮，已造成後方車流嚴重回堵，詳細事故原因還有待釐清。

國光客運遭小貨車猛撞，中山高五股段封閉3車道。記者巫鴻瑋／翻攝
國光客運遭小貨車猛撞，中山高五股段封閉3車道。記者巫鴻瑋／翻攝
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國光客運遭小貨車猛撞，中山高五股段封閉3車道。記者巫鴻瑋／翻攝
國光客運遭小貨車猛撞，中山高五股段封閉3車道。記者巫鴻瑋／翻攝
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車道事故巴士

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