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影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00聯合報 記者胡蓬生／即時報導

引起各方關注的苗栗縣石虎監測相機失竊案，檢警昨天查獲黃姓、葉姓2名男子涉案，經檢方聲請羈押，法院今天上午裁准羈押禁見，檢警初步排除涉案者與保育團體或反對團體有關聯，2人疑似愛好山野及捕獵活動，部分竊得的相機並架設在山區獸徑，試圖偵側獵物出沒情況並設陷阱捕捉。

警方下午說明案情，並展示查獲的監測相機、保護外殼、工具、開山刀及十字弓獵槍等證物，大批有迷彩花紋塗裝的感應監測相機排列整齊，乍看下有如軍警「裝備檢查」。

苗栗縣政府、公路總局等單位為保育石虎，在石虎路殺頻繁路段附近山林架設多具紅外線感測相機，調查石虎生態及出沒情況，但近來頻頻傳出石虎監測相機遭竊，其中縣府委託的野聲環境生態顧問公司有20台遭竊，另外農委會特有生物研究保育中心有18台遭竊，數量總計達38台。

此事引發外界高度關切，苗栗警方成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，昨天清晨7點多在竹南鎮查獲45歲黃姓男子，下午又循線在新竹寶山查獲54歲葉姓男子，共起出31台紅外線感測相機及大批保護外殼、犯案工具及十字弓違禁品等，昨天深夜將2人依竊盜、贓物、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送苗栗檢方，檢察官認為2人涉竊盜罪嫌重大，有勾串共犯、證人及反覆實施竊盜罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

竹南警方連日來「不眠不休」偵辦此案，調閱大批監視畫面蒐證、查訪，尋找蛛絲馬跡，終於讓2名涉案嫌犯落網，失竊的38台相機有31台被尋獲，每台價值數千元到萬餘元不等，相機記憶卡被刪除的影像也被救回，影像中出現山羌、山豬、藍腹鷴及石虎等野生動物，可供學術單位研究；另外有7台因感測功能損壞遭涉案嫌疑人丟棄。

遭竊的石虎監測相機幾乎都設置在人煙罕至的地點或排水涵洞內，一般人根本不清楚架設地點，卻發生大量遭竊的情況，引發外界好奇與質疑，甚至有人懷疑「內鬼」所為，警方查證後研判2名涉案者為好友，對山野活動有高度興趣，其中竊得的4具監測相機並架設在三灣等地的山區獸徑上，疑似想用來偵查是否有山豬等野生動物出沒，再架設「套索」等捕獵陷阱，初步排除與保育團體或反對團體有關。

遭竊相機內的記憶卡記錄到山羌等多種野生動物的動態。圖／記者胡蓬生翻攝
遭竊相機內的記憶卡記錄到山羌等多種野生動物的動態。圖／記者胡蓬生翻攝
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警方昨天深夜將2名涉案男子移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
警方昨天深夜將2名涉案男子移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
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遭竊相機內的記憶卡記錄到石虎等多種野生動物的動態。圖／記者胡蓬生翻攝
遭竊相機內的記憶卡記錄到石虎等多種野生動物的動態。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣竹南警分局偵破石虎監測相機竊案，查獲31台相機及保護外殼、工具、十字弓獵槍...
苗栗縣竹南警分局偵破石虎監測相機竊案，查獲31台相機及保護外殼、工具、十字弓獵槍等證物。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南警分局偵破石虎監測相機竊案，查獲31台相機及保護外殼、工具、十字弓獵槍...
苗栗縣竹南警分局偵破石虎監測相機竊案，查獲31台相機及保護外殼、工具、十字弓獵槍等證物。記者胡蓬生／攝影
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遭竊相機內的記憶卡記錄到山豬等多種野生動物的動態。圖／記者胡蓬生翻攝
遭竊相機內的記憶卡記錄到山豬等多種野生動物的動態。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣竹南警分局偵破石虎監測相機竊案，查獲31台相機及保護外殼、工具、十字弓獵槍...
苗栗縣竹南警分局偵破石虎監測相機竊案，查獲31台相機及保護外殼、工具、十字弓獵槍等證物。記者胡蓬生／攝影
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遭竊相機內的記憶卡記錄到藍腹鷴等多種野生動物的動態。圖／記者胡蓬生翻攝
遭竊相機內的記憶卡記錄到藍腹鷴等多種野生動物的動態。圖／記者胡蓬生翻攝
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石虎竊盜苗栗縣

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