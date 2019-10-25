親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

從故宮一次展到數位故宮 韓國瑜為何飽受抨擊

中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

日女弄丟隨身背包 警憑1張發票尋回遺失物

2019-10-25 16:23聯合報 記者李隆揆／即時報導

日籍旅客M女日前來台旅遊，10月5日要到華山文創園區遊玩時，不慎將隨身背包遺留在計程車上，其名牌隨身物品皆放包裡一併丟失，M女不知所措之下向警方求助，雖所知訊息有限，但警方仍憑M女身上1張推估案發時間環境，循線聯繫到計程車司機，將遺失物尋回。

據了解，M女發現隨身包包不見後，與母親到忠孝西路派出所求助，但因兩人初次來台，對周遭環境非常陌生，無法表達搭車地點及時間，僅知是在台北車站上車，於華山文創園區下車。

警方表示，當時是由調閱監視器經驗豐富的警員林庭緯介入協助，雖所知訊息有限，但林員仍透過M女身上1張發票的購物資訊，推估其上車地點、時間，在逐一過濾分析，比對數十輛計程車後，發現其中1輛計程車極有可能是M女所乘車輛。

林員進一步聯繫後，順利找到該車計程車司機，同時尋回M女遺失的包包。警方專業迅速的協尋作為也讓M女及其母印象深刻，頻頻向警方致謝。

警方呼籲，民眾出門在外，務必保管好自身財物，且搭乘大眾交通工具或計程車時，務必養成記錄所搭乘交通工具車號的習慣，多一分注意，少一分煩惱。

雖所知訊息有限，但警員林庭緯仍透過M女身上1張發票的購物資訊，順利尋回遺失物。記...
雖所知訊息有限，但警員林庭緯仍透過M女身上1張發票的購物資訊，順利尋回遺失物。記者李隆揆／翻攝
分享

計程車文創

相關新聞

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天

2019-10-25 15:44

影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00

檢警破獲違法匯兌水房 主嫌遭收押禁見

2019-10-25 17:31

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

影／獨居男失蹤5天？員警抽絲剝繭花90分鐘救回一命

2019-10-25 15:07

太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰

2019-10-25 14:42

騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規

2019-10-25 13:46

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

男童腳卡車輪大哭 警一聽從派出所奔出救援

2019-10-25 13:02

假合法競技暗營地下賭場 負責人囂張嗆警 下場慘

2019-10-25 12:54

U值媒／政府長照對家庭照顧者如防賊？

2019-10-25 12:48

逃逸女移工大剌剌上網直播 移民署循聲追人

2019-10-25 12:27

蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19

新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押

2019-10-25 11:41

影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會

2019-10-25 11:16

影／瑞豐夜市爆6打4 挨打少年：只聽到對方喊兩個字

2019-10-25 11:12

南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11

石虎相機竊案 涉案2男裁准羈押禁見

2019-10-25 10:21

酒後情緒不穩做傻事 海巡機警救人命

2019-10-25 09:33

香港「無國界醫師」耍詐 台灣女子10萬元險飛了

2019-10-25 08:58

555公斤三星蔥遭竊 毀了30年信任

2019-10-25 00:06

取締陸船違法抽砂 海巡查獲2船28船員

2019-10-24 23:22

苗縣監測石虎相機竊案 查獲2嫌、8具相機

2019-10-24 23:16

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

2019-10-24 19:36

台灣警察靠這招找手機 德國人都感到驚訝

2019-10-24 18:17

打破車窗偷財物 笨賊得手500元換牢獄之災

2019-10-24 17:54

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

火好大！南庄3層樓鐵皮餐廳燃燒坍陷 初步排除有人受困

2019-10-24 17:36

影／台中大里橋上翻車 幸轎車車主擦傷無礙

2019-10-24 17:04

海上美術館「太空艙」被毀 涉案少年：夜遊不小心踩破

2019-10-24 15:32

影／8歲幼童深夜遭關屋外 獨自窩三重公園涼亭

2019-10-24 15:24

詐騙集團就愛騙這三大對象 你中獎了嗎？

2019-10-24 15:17

台東自助洗車投幣機遭竊 警方全力追緝

2019-10-24 15:12

石虎監測相機遭竊破案 苗栗縣長：竊盜行為此風不可長

2019-10-24 14:56

石虎監測相機遭竊 警抓到嫌疑犯了

2019-10-24 14:38

影／囂張！ 當警面開8槍 17歲少年逃逸後投案

2019-10-24 14:34

趕送美食搶單搶快要不得 警方加強取締外送員違規

2019-10-24 14:32

全運會自由車公路賽 平鎮警全程管控賽事順利

2019-10-24 14:14
看更多

熱門文章

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

台灣警察靠這招找手機 德國人都感到驚訝

2019-10-24 18:17

飆車撞死3人 母借300萬賠償換得原諒

2019-10-25 00:17

內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

男偕流鶯尋歡 坦誠相見後驚見小隻馬「多一根」

2019-10-24 19:38

客訂單留言「超時拒領」 外送員嘆：看了真的很氣

2019-10-25 10:39

台北人都不騎機車？他一張圖揭現況引熱論

2019-10-24 21:54

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

2019-10-24 19:36

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

逼女停經無限次性交 北市西區最大賣淫集團栽了

2019-10-25 11:40

斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49

稱遭中共迫害 跳機入台陸男被遣送到第三國

2019-10-25 00:40

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

平溪天燈險釀車禍 網友：你的願望差點是用別人的命換來的

2019-10-24 21:11

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

文曄併購宣昶爆內線 檢調搜索帶16人 經理交保

2019-10-24 18:51

被控性侵16歲少女 法官認無證據違反少女意願判無罪

2019-10-25 08:27

555公斤三星蔥遭竊 毀了30年信任

2019-10-25 00:06

南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11

台南檢警破獲賭博電玩 查扣149機台及39萬現金

2019-10-24 18:08

影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會

2019-10-25 11:16

運鈔員侵占1530萬 用來還賭債及簽賭判刑3年半定讞

2019-10-24 21:21

新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押

2019-10-25 11:41

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

行政執行署與北市警合作 掃蕩東區惡意脫產攤商

2019-10-24 20:45

林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30

蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19

上工次日遭裁刀「斷掌」 女工索賠246萬全判准

2019-10-25 00:37

照顧40年…婦人帶智障妹輕生 法官判緩刑

2019-10-25 00:25

影／詐彈港女大喊「陳同佳2.0　快點留在香港」

2019-10-24 20:18

將離婚的丈夫破壞她物品 網友：恐怖伴侶要當心！

2019-10-24 19:44

石虎相機竊案 涉案2男裁准羈押禁見

2019-10-25 10:21

香港「無國界醫師」耍詐 台灣女子10萬元險飛了

2019-10-25 08:58

超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿

2019-10-25 17:38

知名日籍主廚偷吻女翻譯挨告 遞道歉信仍難逃刑責

2019-10-25 15:22

文曄併宣昶 爆內線交易 檢15路搜索

2019-10-25 00:31

太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰

2019-10-25 14:42

林奕華辦公室前主任 涉酒後性侵遭起訴

2019-10-25 15:45

違規擺攤欠193萬 台北分署忠孝商圈「露天執法」

2019-10-24 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top