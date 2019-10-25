日女弄丟隨身背包 警憑1張發票尋回遺失物

2019-10-25 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



日籍旅客M女日前來台旅遊，10月5日要到華山文創園區遊玩時，不慎將隨身背包遺留在計程車上，其名牌隨身物品皆放包裡一併丟失，M女不知所措之下向警方求助，雖所知訊息有限，但警方仍憑M女身上1張推估案發時間環境，循線聯繫到計程車司機，將遺失物尋回。

據了解，M女發現隨身包包不見後，與母親到忠孝西路派出所求助，但因兩人初次來台，對周遭環境非常陌生，無法表達搭車地點及時間，僅知是在台北車站上車，於華山文創園區下車。

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警方表示，當時是由調閱監視器經驗豐富的警員林庭緯介入協助，雖所知訊息有限，但林員仍透過M女身上1張發票的購物資訊，推估其上車地點、時間，在逐一過濾分析，比對數十輛計程車後，發現其中1輛計程車極有可能是M女所乘車輛。

林員進一步聯繫後，順利找到該車計程車司機，同時尋回M女遺失的包包。警方專業迅速的協尋作為也讓M女及其母印象深刻，頻頻向警方致謝。