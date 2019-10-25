彰縣鹿港農地大火 消防員及時搶救牛舍未遭殃
2019-10-25 16:23中央社 彰化25日電
彰化縣鹿港鎮台61線旁農地今天下午發生火警，因為地點靠近海邊有強風，大火快速延燒，彰縣消防局出動多輛消防車前往灌救，不到半小時就控制火勢，農地旁牛舍未遭大火波及。
彰化縣消防局勤務指揮中心今天指出，下午1時30分左右接獲報案指稱，彰化縣鹿港鎮台61線崙尾段有農地起火，消防局鹿港分隊出動多輛消防車前往灌救，消防隊員趕到現場時，發現農地只剩雜草，火勢蔓延，立即拉水線撲滅大火。
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消防局指出，大火延燒的面積約有500坪，所幸火勢不到半小時就被控制，而農地旁1間牛舍的乳牛險遭殃，所幸未受火勢波及，消防隊員也鬆了一口氣。
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