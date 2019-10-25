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內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市一名22歲剛畢業的陳姓女子日前騎機車面試途中，疑因大型車內輪差，遭38歲蘇姓駕駛的貨櫃車擦撞後，後輪輾過陳女頭部，當場慘死。蘇姓駕駛酒測值為零，依過失致死罪嫌移送法辦。

據了解，陳女今年剛從大學畢業，10月7日上午9時許騎機車外出面試時，陳女騎在內側機車道，行經大甲區幼九路，欲右轉黎明路時，與蘇姓駕駛的大貨櫃車發生擦撞，陳女被捲入貨櫃車後輪輾斃身亡，陳女家人接獲通知後難以接受，相當哀痛。

警方研判是因大型車內輪差緣故，導致陳女摔車倒地後，不幸遭大型車的後輪輾壓身亡。警方呼籲民眾騎車時注意內輪差的危險，不要騎在大車旁，降低交通事故發生。

剛畢業的陳女日前在騎機車面試途中，疑因大型車內輪差，與貨櫃車擦撞後，被捲入後輪輾...
剛畢業的陳女日前在騎機車面試途中，疑因大型車內輪差，與貨櫃車擦撞後，被捲入後輪輾斃身亡。記者余采瀅／翻攝
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