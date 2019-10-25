新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



新北市海山分局傳多名員警竄改案件資料騙取嘉獎，還因此獲得獎金，新北檢調昨兵分11路搜索，帶回8名涉案人，經漏夜偵訊，其中陳姓警員（圖）遭聲請羈押禁見獲准，其餘7人交保。記者陳俊智／攝影 分享 facebook 新北市海山分局傳多名員警竄改案件資料騙取嘉獎，還因此獲得獎金，新北檢調昨兵分11路搜索，帶回8名涉案人，經漏夜偵訊，認定有違反貪汙治罪條例情事，將進一步深入追查。

據了解，員警查獲不法案件均有功獎，如果是線上巡邏或協助排解狀況意外時查獲（俗稱「線上立破」），會再記一支嘉獎，嘉獎越多，不但會影響升遷，更直接關係到相關績效獎金，甚至能獲取民間單位提供的獎勵金。

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對於員警涉案，海山警方昨天第一時間強調全案是市警局「自清案件」，並表示「線上立破」是指線上攻勢勤務警力主動發現、當場查獲，也包含經指揮調度查獲的刑案，強調「本分局8位同仁並無偽造案件牟取不法利益之舉」。

但是，檢調調查涉案員警確有將一般破獲案件改成「線上立破」，而且為了符合規定，還有事後調整班表、將內勤改為外勤等舉動；偵訊時，一名陳姓員警因矢口否認，被檢方認定涉嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見後，法院稍早裁准。其餘7人則分別被檢方命10萬元到20萬元不等金額交保。