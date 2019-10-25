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影／獨居男失蹤5天？員警抽絲剝繭花90分鐘救回一命

2019-10-25 15:07聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

前天深夜10時，吳姓女子衝進新北市沙崙派出所報案，指稱父親曾開車外出，已失蹤多日不見人影，手機也不通，且憂心有輕生之舉，員警調閱監視影像分析，發現該車疑似曾被民間拖吊車拖走，研判人可能還在住處，找人開門察看，發現奄奄一息的63歲吳姓男子倒在浴室內，緊急送醫救回一命，讓家屬感謝不已。

吳姓女子本月23日晚上近10時，匆匆忙忙跑到板橋警分局沙崙派出所報案，指稱其63歲父親患有高血壓，本月18日上午9時許開車外出後就失聯，撥打手機也無回應，擔憂其父無按時服藥，更深怕父親做出輕生行為。

沙崙所長高裕傑獲悉後，基於人命關天，調集所內員警分工針對轄區內各開放空間及公眾得出入場所實施找尋，也同步通報申請手機定位並轉請各警政單位協尋。

高裕傑指派警員郭俊建陪同報案人調閱社區監視器比對，發現被協尋人18日上午9時許駕車行經板橋區篤行路與沙崙街口時車身有明顯損壞，該車於上午10時10分行經大觀路與篤行路口往返家方向行進，且天上午11時20分有拖吊車到達住家將該車拖離，但畫面中都未發現吳姓男子身影。

由於報案人始終認為父親並不在家，但所長高裕傑發現拖吊車離開後，並未有吳男外出的跡象，明顯跟吳女的認知有出入，前晚11時30分緊急開鎖進入屋內察看，發現吳女其父親奄奄一息的倒臥浴室門口，因數日未進食氣若游絲，由救護車送醫急救，目前仍在醫院住院休養，家屬事後相當感謝警方積極處理，成功救回父親一命。

獨居新北市板橋區吳姓男子家屬誤認吳男開車外出失聯5天，板橋警分局沙崙所長高裕傑派...
獨居新北市板橋區吳姓男子家屬誤認吳男開車外出失聯5天，板橋警分局沙崙所長高裕傑派員警郭俊建調監視器比對，懷疑人仍在家，緊急開鎖入內察看，發現吳男奄奄一息的倒臥浴室門口，緊急送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
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獨居新北市板橋區吳姓男子家屬誤認吳男開車外出失聯5天，板橋警分局沙崙所長高裕傑派...
獨居新北市板橋區吳姓男子家屬誤認吳男開車外出失聯5天，板橋警分局沙崙所長高裕傑派員警郭俊建調監視器比對，懷疑人仍在家，緊急開鎖入內察看，發現吳男奄奄一息的倒臥浴室門口，緊急送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
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獨居新北市板橋區吳姓男子家屬誤認吳男開車外出失聯5天，板橋警分局沙崙所長高裕傑派...
獨居新北市板橋區吳姓男子家屬誤認吳男開車外出失聯5天，板橋警分局沙崙所長高裕傑派員警調監視器比對，懷疑人仍在家，緊急開鎖入內察看，發現吳男奄奄一息的倒臥浴室門口，緊急送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
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救護車失蹤

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