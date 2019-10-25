太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰
2019-10-25 14:42
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
何姓男子今天中午駕駛營業用大貨車，運載空酒瓶4、5箱因無綑綁，行經台南市中華南路右轉中華西路口，因離心率往左掉落至分隔島、對向及本向內側車道上都是碎玻璃酒瓶，散落一地，行經公車及轎車等無不提心吊膽，警方據報後趕往現場管制交通，並和路旁商家借掃把初步清掃，且通知環保局到場協助清理，前後花了40分鐘才清理完畢。
台南市警六分局指出，何姓司機未綑綁車上貨物，已違反道路交通管理處罰條例第30條第第1項第7款，載運人客、貨物不穩妥，行駛顯有危險者，可處汽車駕駛3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，已依依舉發。
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「好危險！」行經公車及轎車察覺不對勁，紛紛下車一探究竟，更有路過好心民眾將路況po上網路「台南爆料公社」，提醒路過人車小心。民眾得知司機未捆綁貨物而釀禍，直呼「太扯了」、「便宜行事」。警方指出，所幸並無人車因此突發狀況而受傷或傳車損。
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