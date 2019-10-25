親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

艷麗紫海膽暴增！食物不夠吃 搞到自己進入休眠狀態

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰

2019-10-25 14:42聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

何姓男子今天中午駕駛營業用大貨車，運載空酒瓶4、5箱因無綑綁，行經台南市中華南路右轉中華西路口，因離心率往左掉落至分隔島、對向及本向內側車道上都是碎玻璃酒瓶，散落一地，行經公車及轎車等無不提心吊膽，警方據報後趕往現場管制交通，並和路旁商家借掃把初步清掃，且通知環保局到場協助清理，前後花了40分鐘才清理完畢。

台南市警六分局指出，何姓司機未綑綁車上貨物，已違反道路交通管理處罰條例第30條第第1項第7款，載運人客、貨物不穩妥，行駛顯有危險者，可處汽車駕駛3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，已依依舉發。

「好危險！」行經公車及轎車察覺不對勁，紛紛下車一探究竟，更有路過好心民眾將路況po上網路「台南爆料公社」，提醒路過人車小心。民眾得知司機未捆綁貨物而釀禍，直呼「太扯了」、「便宜行事」。警方指出，所幸並無人車因此突發狀況而受傷或傳車損。

「好危險！」行經公車及轎車察覺不對勁，紛紛下車一探究竟。翻攝自「台南爆料公社」
「好危險！」行經公車及轎車察覺不對勁，紛紛下車一探究竟。翻攝自「台南爆料公社」
分享
路過好心民眾將路況po上網路「台南爆料公社」，提醒路過人車小心。翻攝自「台南爆料...
路過好心民眾將路況po上網路「台南爆料公社」，提醒路過人車小心。翻攝自「台南爆料公社」
分享
台南市警六分局指出，何姓司機未綑綁車上貨物，已違反道路交通管理處罰條例第30條第...
台南市警六分局指出，何姓司機未綑綁車上貨物，已違反道路交通管理處罰條例第30條第第1項第7款，已依法舉發。記者邵心杰／翻攝
分享
警方據報後趕往現場管制交通，並和路旁商家借掃把初步清掃，且通知環保局到場協助清理...
警方據報後趕往現場管制交通，並和路旁商家借掃把初步清掃，且通知環保局到場協助清理，前後花了40分鐘才清理完畢。記者邵心杰／翻攝
分享

公車爆料公社車道

相關新聞

假合法競技暗營地下賭場 負責人囂張嗆警 下場慘

2019-10-25 12:54

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押

2019-10-25 11:41

騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規

2019-10-25 13:46

男童腳卡車輪大哭 警一聽從派出所奔出救援

2019-10-25 13:02

U值媒／政府長照對家庭照顧者如防賊？

2019-10-25 12:48

逃逸女移工大剌剌上網直播 移民署循聲追人

2019-10-25 12:27

蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19

影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會

2019-10-25 11:16

影／瑞豐夜市爆6打4 挨打少年：只聽到對方喊兩個字

2019-10-25 11:12

南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11

石虎相機竊案 涉案2男裁准羈押禁見

2019-10-25 10:21

酒後情緒不穩做傻事 海巡機警救人命

2019-10-25 09:33

香港「無國界醫師」耍詐 台灣女子10萬元險飛了

2019-10-25 08:58

555公斤三星蔥遭竊 毀了30年信任

2019-10-25 00:06

取締陸船違法抽砂 海巡查獲2船28船員

2019-10-24 23:22

苗縣監測石虎相機竊案 查獲2嫌、8具相機

2019-10-24 23:16

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

2019-10-24 19:36

台灣警察靠這招找手機 德國人都感到驚訝

2019-10-24 18:17

打破車窗偷財物 笨賊得手500元換牢獄之災

2019-10-24 17:54

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

火好大！南庄3層樓鐵皮餐廳燃燒坍陷 初步排除有人受困

2019-10-24 17:36

影／台中大里橋上翻車 幸轎車車主擦傷無礙

2019-10-24 17:04

海上美術館「太空艙」被毀 涉案少年：夜遊不小心踩破

2019-10-24 15:32

影／8歲幼童深夜遭關屋外 獨自窩三重公園涼亭

2019-10-24 15:24

詐騙集團就愛騙這三大對象 你中獎了嗎？

2019-10-24 15:17

台東自助洗車投幣機遭竊 警方全力追緝

2019-10-24 15:12

石虎監測相機遭竊破案 苗栗縣長：竊盜行為此風不可長

2019-10-24 14:56

石虎監測相機遭竊 警抓到嫌疑犯了

2019-10-24 14:38

影／囂張！ 當警面開8槍 17歲少年逃逸後投案

2019-10-24 14:34

趕送美食搶單搶快要不得 警方加強取締外送員違規

2019-10-24 14:32

全運會自由車公路賽 平鎮警全程管控賽事順利

2019-10-24 14:14

影／國道3號高架路段火燒車 警、消馳援防釀二次事故

2019-10-24 13:12

本願山彌陀講堂住持：可以殺了我 但絕不可汙辱我人格

2019-10-24 13:11

毒駕撞警 男子逃不過負傷勇警追捕被逮

2019-10-24 12:55

科技公司贈汐止派出所60頂安全帽 提升員警值勤安全

2019-10-24 12:52

捐助安平氣爆受傷兄弟善款信託 單親母親拭淚致謝

2019-10-24 12:41

詐騙集團佯裝聯合國醫生 與被害人以姊弟相稱

2019-10-24 12:33

男子猝死家屬質疑過失 警方：疑因急性酒精中毒併發症

2019-10-24 12:19
看更多

熱門文章

嚇傻！他與長者擦撞被求償1100萬 網友安撫：台灣人習慣

2019-10-24 17:19

文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

2019-10-24 16:04

台灣警察靠這招找手機 德國人都感到驚訝

2019-10-24 18:17

飆車撞死3人 母借300萬賠償換得原諒

2019-10-25 00:17

火好大！南庄3層樓鐵皮餐廳燃燒坍陷 初步排除有人受困

2019-10-24 17:36

男偕流鶯尋歡 坦誠相見後驚見小隻馬「多一根」

2019-10-24 19:38

客訂單留言「超時拒領」 外送員嘆：看了真的很氣

2019-10-25 10:39

遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

2019-10-24 16:38

影／台中大里橋上翻車 幸轎車車主擦傷無礙

2019-10-24 17:04

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

2019-10-24 19:36

台北人都不騎機車？他一張圖揭現況引熱論

2019-10-24 21:54

影／旅客機上大喊「有炸彈」 飛香港班機起飛前折回　

2019-10-24 17:07

斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

影／8歲幼童深夜遭關屋外 獨自窩三重公園涼亭

2019-10-24 15:24

貪488元！公務員詐差旅費獲免刑 法官：情節輕微

2019-10-24 16:51

稱遭中共迫害 跳機入台陸男被遣送到第三國

2019-10-25 00:40

逼女停經無限次性交 北市西區最大賣淫集團栽了

2019-10-25 11:40

海上美術館「太空艙」被毀 涉案少年：夜遊不小心踩破

2019-10-24 15:32

紅線內到底能不能停車？ 網友：別跟荷包過不去

2019-10-24 17:07

平溪天燈險釀車禍 網友：你的願望差點是用別人的命換來的

2019-10-24 21:11

「蘋果西打」掏空案　前總座：特支費是我的勞務報酬

2019-10-24 14:59

文曄併購宣昶爆內線 檢調搜索帶16人 經理交保

2019-10-24 18:51

555公斤三星蔥遭竊 毀了30年信任

2019-10-25 00:06

都沒案子？她自曝當警政機關性騷擾調查委員從未開會

2019-10-24 15:06

被控性侵16歲少女 法官認無證據違反少女意願判無罪

2019-10-25 08:27

台南檢警破獲賭博電玩 查扣149機台及39萬現金

2019-10-24 18:08

南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11

撿到槍！台南老農拾獲槍彈 警方據報查到丟槍者

2019-10-24 15:16

影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會

2019-10-25 11:16

殺死直播主女友下跪磕頭道歉 廖晏霆判賠家屬700萬

2019-10-24 17:48

台東自助洗車投幣機遭竊 警方全力追緝

2019-10-24 15:12

運鈔員侵占1530萬 用來還賭債及簽賭判刑3年半定讞

2019-10-24 21:21

詐騙集團就愛騙這三大對象 你中獎了嗎？

2019-10-24 15:17

行政執行署與北市警合作 掃蕩東區惡意脫產攤商

2019-10-24 20:45

新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押

2019-10-25 11:41

林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30

影／詐彈港女大喊「陳同佳2.0　快點留在香港」

2019-10-24 20:18

上工次日遭裁刀「斷掌」 女工索賠246萬全判准

2019-10-25 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top