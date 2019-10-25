騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規

2019-10-25 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



美食外送平台外送員騎機車事故頻傳，更有人為此喪命。基隆市警局統計，本市今年3至9月兩大平台外送員共發生32件交通事故，今、明兩天將派員到人氣店家或外送員聚集地點宣導「三不要」：不鑽車縫、不滑手機、不搶快，並加強取締外送員交通違規，維護用路環境安全。

「你們可以騎慢ㄧ點嗎？」臉書基隆人昨晚社團有人貼文，指熊貓（foodpanda）跟巫婆（Uber Eats）外送員，每個都像三太子上身一樣騎風火輪，速度超快，「我膽子只有一個，不要常嚇我啦」，難不成他們面試第一條件是被問「你會飆車嗎？」今天引起網友討論。

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市警局交通隊指出，使用者只要簡單操作下單，不用外出就能享受餐點送到面前，漸受市場歡迎，吸引更多人投入外送工作行列。受到送餐時間限制及按件計酬因素影響，外送員騎車常見搶快，導致發生事故，還造成外送員不幸喪生。

foodpanda和Uber Eats兩大美食外送平台基隆市的外送員，今年3至9月共發生32件交通事故，占整體事故比例約0.56%。警方分析肇事因素以未注意車前狀況為主，次要原因是未依規定讓車。

基隆市警方昨天起連續3日規畫勤務，各分局都將派員到轄區人氣外送店家或外送員聚集地點進行交通安全宣導，提醒外送時不鑽車縫、不滑手機、不搶快，否則外送途中出車禍，得耗費更多時間處理，甚至面對民、刑事責任，得不償失。