演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢
2019-10-25 13:10
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
桃園市日前有一名家長透過友人在臉書發文，貼出多張通訊軟體Line的截圖，表示開學至今一個多月來，學校老師用各項離譜名目收費，如電風扇收費1100元、萬聖節角色扮演收費6千元，至今快2萬多元，不少網友在底下回覆「不覺得很詭異嗎？」、「是老師傳訊給你還是你兒子？」，桃市教育局調查後證實網友猜測，的確是孩子假冒老師向自己爸媽拿錢。
桃市一名家長開學至今一個多月來不斷收到老師傳訊息通知要收取雜費，數目合計起來近2萬元，不是一筆小數目，因此上網發文詢問網友，網友質疑收費項目離譜且文字語句詭異，皆懷疑這不是老師本人，是孩子假冒老師跟家長要錢，更擔心孩子該不會被霸凌要錢才會出此下策，該名家長透過友人表示，老師的通訊軟體另名老師給的，因此不曾懷疑，隨後趕緊到學校當面了解事情真相。
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學校家長會長、校長、主任、班級老師、學生和家長學生本人對質後，發現一切活動採購、旅遊費用等，都是孩子自導自演，利用假帳號欺騙家長拿錢，證實離譜收雜費是烏龍一場，桃市教育局也就網友擔心是否有霸凌事件深入調查，但未發現霸凌跡象，純粹是孩子假冒老師和家長要錢。
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