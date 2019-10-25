男童腳卡車輪大哭 警一聽從派出所奔出救援
2019-10-25 13:02
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
北市8歲關姓男童昨晚上完課輔班，由母親騎腳踏車接回家途中，雙腳踝不慎卡進腳踏車後輪，痛的放聲大哭；當時一旁正是派出所，數名員警趕出查看，並報請救護，附近店家老闆也將腳踏車後輪幅條剪斷，一行人成功助關童脫困。
據了解，昨晚8時許，關童在北市松山區上完課輔班，由母親騎腳踏車接回，行經松山分局三民派出所一旁巷弄時，他的雙腳踝不慎卡進腳踏車後輪，當場痛的放聲大哭，此時所內員警聽聞哭聲，立刻跑出外察看。
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警員簡豪君、宋恩銘、蔡東杙及袁巧柔，當下安撫關童情緒，並撥打119救護，附近店家老闆見狀，也拿出老虎鉗，將數根腳踏車後輪幅條剪斷，順利助關童脫困；由於關童住處僅離現場數公尺，他的父親接獲妻子電話，也趕下樓安慰兒子。
救護人員趕到，發現關童雙腳踝僅輕傷，將他載上救護車送醫治療；關童父母事後也對簡員、宋員、蔡員、袁員及店家老闆，表達感謝之意。
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