逃逸女移工大剌剌上網直播 移民署循聲追人

2019-10-25 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



印尼籍女移工「阿娟」常在臉書直播她唱歌、吃火鍋影像，動輒上千人觀看她的直播。移民署接獲線報，指阿娟是逃逸移工，獲悉她在移工經常聚集的小吃部唱歌，趕去高雄火車站附近「循聲找人」，才找到移工聚集的小吃部，果然發現阿娟，逮捕她送收容所留置，等待遣返。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊在10月19日晚間，獲悉25歲的阿娟在高雄火車站附近移工聚集的小吃部，查獲阿娟時，她還一再質疑移民署人員如何找到她。她認為自己的臉書都是印尼朋友，才敢大方直播，沒想到還是躲不過移民署追查。她也立即把臉書關閉。

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據了解，阿娟以工作名義來台，上工後，擔心老闆不再雇用她，她便突然失蹤，已經失聯2年。據查，阿娟逃逸後，便住同鄉朋友住處，平時打零工，當日領薪度日，偶爾和朋友吃火鍋、唱歌，她認為臉書的好友都是她的朋友，便大剌剌在臉書上直播她的生活點滴。