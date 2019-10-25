逃逸女移工大剌剌上網直播 移民署循聲追人
2019-10-25 12:27
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
印尼籍女移工「阿娟」常在臉書直播她唱歌、吃火鍋影像，動輒上千人觀看她的直播。移民署接獲線報，指阿娟是逃逸移工，獲悉她在移工經常聚集的小吃部唱歌，趕去高雄火車站附近「循聲找人」，才找到移工聚集的小吃部，果然發現阿娟，逮捕她送收容所留置，等待遣返。
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊在10月19日晚間，獲悉25歲的阿娟在高雄火車站附近移工聚集的小吃部，查獲阿娟時，她還一再質疑移民署人員如何找到她。她認為自己的臉書都是印尼朋友，才敢大方直播，沒想到還是躲不過移民署追查。她也立即把臉書關閉。
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據了解，阿娟以工作名義來台，上工後，擔心老闆不再雇用她，她便突然失蹤，已經失聯2年。據查，阿娟逃逸後，便住同鄉朋友住處，平時打零工，當日領薪度日，偶爾和朋友吃火鍋、唱歌，她認為臉書的好友都是她的朋友，便大剌剌在臉書上直播她的生活點滴。
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，得悉她正在高雄火車站附近的小吃部上網直播唱歌，但由於小吃部是移工聚集的地方，並無明顯招牌，移民署高雄專勤隊立即動員，在線報所指地點附近找歌聲來源，才找到阿娟唱歌的地方，查獲阿娟，依違反入出國及移民法，將她送往移民署高雄收容所，等待日後遣返。
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