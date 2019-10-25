蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義市蘭潭水庫又見浮屍，警方調查， 64歲吳姓婦女患憂鬱症，23日離家出走，家人報案協尋，上午在蘭潭將軍廟附近水面發現吳女屍體，消防局派消防隊員打撈上岸，警方報請檢方相驗，消防局統計，今年至今發生10件意外溺死事件，共斷送11條人命，消防局除在蘭潭堤岸增加救生圈，警消也加強巡邏，衛生局加強自殺防治宣導。

警方說，64歲吳姓婦人，23日下午1點在蘭潭將軍廟附近失蹤，特徵及肩短髮，戴眼鏡，穿著綠色薄外套、粉色布鞋，有攜帶錢包、手機，機車鑰匙插在車上，腳行動不便，家人指稱其離家原因不明，患有憂鬱症，兩天未吃藥，擔心會有意外，請大家幫忙協尋，機車在蘭潭將軍廟附近找到。

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消防局上午10點半獲報，蘭潭姊妹亭附近水面，發現浮屍，消防局出動橡皮艇隊員打撈上岸，警方通告家屬認屍。消防局統計，蘭潭水庫是國內自殺最高水庫之一，2000至2007發生47起跳水自殺或溺水事件，有42人成為潭底亡魂，另有2起蘭潭自焚死亡命案，今年至今11人溺斃。

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