影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會
2019-10-25 11:16
聯合報 記者林佩均
／台中即時報導
驚悚慶生會！台中市林女酒後出門買彩券，見一旁汽修廠內相當熱鬧，走沒幾步就醉倒在地，讓正在慶生的員工嚇一大跳，見女子酒氣重、意識不清楚，趕緊報警。警方耐心詢問身分，終於在附近找到林女的家人，原來林女心情鬱悶酒後出門，才誤闖汽修廠員工的開心慶生會，所幸將林女平安送返家。
上周五晚間，台中市第三警分局東區分駐所接獲有人倒臥東區十甲東路旁，員警于竑駿、江益賢馳抵；汽車修配場員工表示，晚間員工們在廠區內開心慶生，忽然一名女子搖搖晃晃走進廠房，嘴中說著「要去簽樂透」，忽然倒在地上，讓原本開心慶生的氣氛瞬間變成驚悚慶生會。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
員警發現女子低著頭意識不清，無法說出個人資料，僅稱自己住在後方巷弄。警方兵分兩路，一人拍下林女照片至後方住家詢問，一人則耐心繼續詢問林女，嘗試使用人臉辨識系統，並聯繫轄區里長到場協助。
在眾人努力下，終於順利找到林女住處，原來林女心情不好多喝了幾杯，出門後許久都未返家，林女女兒及丈夫正擔心地在住家附近尋找，見員警帶著她返家趕緊上前攙扶，感謝警方的熱心協助，讓她免於倒臥在外而發生事故。
留言