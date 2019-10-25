影／瑞豐夜市爆6打4 挨打少年：只聽到對方喊兩個字

2019-10-25 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市瑞豐夜市昨晚將近11點時，16歲何姓少年一行人逛夜市時，突然與另夥人擦身而過，當中還發現高中同學身影，不料，聽到對方喊了「對方」兩字後，就遭大約7、8人圍毆，連同行女性友人都被搧耳光，何的手掌虎口也在爭執過程中遭劃傷。據轄區警方釐清，動手毆人的一方有8人，循線將涉嫌毆人的曾姓、張姓少年帶回偵辦，另掌握其他人身分，擬依違反社維法函送法辦。

左營分局昨晚10時42分左右獲報，瑞豐夜市停車場有打架情事，隨即派遣快打部隊、保安大隊，並聯手鼓山分局快打部隊警力趕赴現場處理。但警方到場時，現場已鳥獸散，只剩16歲何姓少年、及同行2女1男在場，何男手掌虎口還帶傷；警方於是將何等一行人帶返派出所了解案情。

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據初步了解，何等4人稱，逛夜市途中遇到15歲曾姓少年等一夥人，該夥人當中，還有1人疑是何的高中同學；當時何聽到對方喊了「對方」兩字，還沒反應過來就被毆打。至於爭執原因是為情、還是為財，何姓少年自認沒有在學校結怨，不清楚為何被打。