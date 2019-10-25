南庄景觀餐廳起火 消防員19小時接力撲滅

2019-10-25 11:07 中央社 苗栗縣25日電



苗栗縣南庄鄉一間知名景觀餐廳驚傳火警，屋內大多為易燃木材，導致3層樓鐵皮建築整個塌陷，消防隊員連續19個小時接力滅火，直到今天上午10時才撲滅火勢。

苗栗縣消防局第三大隊副大隊長陳繼勛今天表示，24日下午3時許接獲通報，南庄鄉蓬萊村八卦力地區的景觀餐廳發生火警，隨即派遣南庄、三灣、獅潭及頭份分隊人車前往搶救。

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陳繼勛指出，起火景觀餐廳為沿著山壁建造的3層樓鐵皮鋼構建築，屋內大多採用易燃木材裝潢和家具，火勢一發不可收拾，高溫更導致鐵皮坍塌增加搶救困難，雖然消防弟兄迅速控制火勢，阻止火舌蔓延，但直到上午10時許，火勢才完全熄滅。

附近民眾指出，這間景觀餐廳的烤土雞、客家料理頗受好評，發生火警時葉姓業者剛好出門，餐廳沒有營業，所幸無人傷亡，不過塌陷鐵皮下方還有高溫悶燒，只能慢慢清除。

看到好不容易經營起的餐廳付之一炬，葉姓業者不氣餒地表示：「給我時間，一定會再提供好吃的美食給大家」，至於沒人在家為何會起火燃燒，須由火場鑑識小組進一步釐清。