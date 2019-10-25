酒後情緒不穩做傻事 海巡機警救人命

2019-10-25 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



海巡署南部分署第一一岸巡隊安平漁港安檢所昨晚7時，接獲通報台南安平觀夕平台有1名女子疑似飲酒後情緒顯有異常，且有輕生可能，立即派遣巡邏人員前往救援，與員警合力勸阻，安撫情緒，並由台南市消防局救護車將她載往醫院就醫，並聯繫其丈夫至醫院，及時挽回一條寶貴生命。

第一一岸巡隊安平漁港安檢所同仁執行巡邏勤務時，接獲勤務指揮中心通報後趕往安平觀夕平台，發現有名女子酒後情緒不穩，躺臥在地並大聲嚷嚷，疑有輕生念頭，隨即將人帶離岸邊並安撫情緒，直至救護人員抵達現場，將她送往郭綜合醫院觀察，避免憾事發生。

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第一一岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，勇敢求救並非弱者，尋求各類管道援助，生命一定可以找到出路，適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生。若民眾於岸際發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，將提供各項服務及救助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )