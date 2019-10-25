香港「無國界醫師」耍詐 台灣女子10萬元險飛了

2019-10-25 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄57歲徐姓女手在臉書結識一名香港無國界醫師Andy，得知對方長年在敘利亞戰區從事醫療，近期想返鄉。這名港醫請她代收一只含有5000元美金積蓄的國際包裹，但需她先匯3000美金的快遞費到香港帳戶，徐女基於同情，急著到銀行匯款，警方獲報研判是國際騙慣用手法，及時阻止。

仁武警分局表示，仁武派出所接獲銀行通報，有名女子擬匯美金到香港，疑遭詐騙，指派警員曾正忠、陳永欽前往了解，經了解詳情，認為徐女應遭到詐騙，百般勸說，才勸下徐女匯款。

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警方表示，57歲的徐姓女子在臉書認識一名港醫Andy，這名醫生長期在敘利亞替戰場士兵醫療，感嘆自己身陷戰區常有生命危險，最近想返回故鄉卻無法抽身，於是將5000美金（約台幣15萬）積蓄先寄回，請徐女代收國際包裹，不過徐女得先寄3000元美金（近台幣10萬）快遞費到香港帳戶，所幸銀行員察覺怪異，機警通報警方處理。