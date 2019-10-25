疑因互看不順眼 高雄瑞豐夜市街頭打群架

2019-10-25 10:07 中央社 高雄25日電



高雄知名的瑞豐夜市昨天深夜再發生打群架街頭暴力案，轄區高雄市左營警分局漏夜偵辦，帶回涉案受傷何姓男子等4人，初步調查疑因互看不順眼互毆，今天將通知凃男等6人到案。

警方調查，昨天深夜近11時獲報瑞豐夜市停車場有人打架，立即派遣快打警力到場處理，發現何男手部虎口受傷，先將何男與留在現場的另1男2女帶回派出所調查釐清案情。

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警方表示，何男等4人至瑞豐夜市逛街時，與對方逛街的凃姓男子等6人，疑因雙方互看不順眼，繼互嗆後即徒手互毆，造成何男手部虎口挫傷，凃男等6人隨即逃逸。

雙方在夜市打群架追逐叫囂，場面混亂，一度引發遊客和攤商驚慌，趕緊通報警方處理，快打警力到場先將何男等4人帶回派出所調查，並清查出凃男等6人身分，今天將持續通知到案說明。

位於左營區的瑞豐夜市是高雄知名夜市，受消費者歡迎，卻經常發生街頭暴力事件，警方再度重申對暴力行為絕不容忍，絕對嚴正執法並展現維護公權力及社會秩序的決心。