新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

2019-10-24 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



新北市海山分局傳多名員警竄查獲的案件資料騙取嘉獎，檢調單位今兵分11路搜索，共帶回8名涉案人及7名證人訊問，全案朝偽造文書偵辦中。

檢調調查，員警經調查破獲不法案件均有功獎，如果是線上巡邏或突發狀況查獲不法（俗稱「線上立破」），則會再多一支嘉獎，涉案員警就是將一般破獲案件改成線上立破而被認定有偽造文書嫌疑。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據了解，涉案員警都曾待過海山分局文聖派出所，疑似是學長、學弟間「好康道相報」，才會集體涉案，但員警已隨內部調動分派到不同單位，所以檢調才會兵分多路逮人。

一名資深員警表示，「線上立破」的用意是在鼓勵員警勤於巡邏，多留心身邊的可疑人士及不法行為，以達到人民安居目的，沒想到有人會竄改資料騙取嘉獎，讓政策喪失原先的美意。

檢調目前朝偽造文書方向偵辦，有多少案件遭竄改尚待釐清。此外，嘉獎牽涉到破案獎金發放，檢調也不排除有涉及貪汙治罪條例的可能。

海山警方表示，線上立破是指線上巡邏警力主動發現、當場查獲，或經指揮調度查獲刑案，才符合警察局線上立破獎勵規定，目的僅是提升員警行政獎勵額度，並未另予核發獎勵金。

據了解，此案是由市警局自清，今天由新北地檢署指揮偵辦，由新北地檢署檢察官指揮調查局新北市調處與市警察局督察室共同調查，並約談海山警分局文聖派出所8名員警及7名證人，目前人員均在新北市調處約談中，海山警方仍在等候新北地檢署檢察官釐清相關案情。