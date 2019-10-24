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新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

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新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

2019-10-24 19:36聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北市海山分局傳多名員警竄查獲的案件資料騙取嘉獎，檢調單位今兵分11路搜索，共帶回8名涉案人及7名證人訊問，全案朝偽造文書偵辦中。

檢調調查，員警經調查破獲不法案件均有功獎，如果是線上巡邏或突發狀況查獲不法（俗稱「線上立破」），則會再多一支嘉獎，涉案員警就是將一般破獲案件改成線上立破而被認定有偽造文書嫌疑。

據了解，涉案員警都曾待過海山分局文聖派出所，疑似是學長、學弟間「好康道相報」，才會集體涉案，但員警已隨內部調動分派到不同單位，所以檢調才會兵分多路逮人。

一名資深員警表示，「線上立破」的用意是在鼓勵員警勤於巡邏，多留心身邊的可疑人士及不法行為，以達到人民安居目的，沒想到有人會竄改資料騙取嘉獎，讓政策喪失原先的美意。

檢調目前朝偽造文書方向偵辦，有多少案件遭竄改尚待釐清。此外，嘉獎牽涉到破案獎金發放，檢調也不排除有涉及貪汙治罪條例的可能。

海山警方表示，線上立破是指線上巡邏警力主動發現、當場查獲，或經指揮調度查獲刑案，才符合警察局線上立破獎勵規定，目的僅是提升員警行政獎勵額度，並未另予核發獎勵金。

據了解，此案是由市警局自清，今天由新北地檢署指揮偵辦，由新北地檢署檢察官指揮調查局新北市調處與市警察局督察室共同調查，並約談海山警分局文聖派出所8名員警及7名證人，目前人員均在新北市調處約談中，海山警方仍在等候新北地檢署檢察官釐清相關案情。

新北市海山分局傳多名員警竄查獲的案件資料騙取嘉獎，檢調單位今兵分11路搜索，共帶...
新北市海山分局傳多名員警竄查獲的案件資料騙取嘉獎，檢調單位今兵分11路搜索，共帶回8名涉案人及7名證人訊問，全案朝偽造文書偵辦中。本報資料照片
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偽造文書貪汙

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