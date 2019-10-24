台灣警察靠這招找手機 德國人都感到驚訝

2019-10-24 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



從德國來高雄工作的Widmer手機遺失，被計程車司機撿到報案，因未有過多線索，員警僅憑著手機殼與手機介面，就判斷出這隻遺失手機是外國人所有，前後不到1小時，失主Widmer就前來領回，還大讚「台灣警效率好！」，在德國就如大海撈針般難以尋回，開心的與警方合影。

高雄市三民第一警分局三民所前天中午12點時接獲報案，1名計程車司機拿著2支手機到派出所求助，並跟警方說這是前一晚的乘客所遺留，但因為手機上有鎖密碼，難以連絡失主。

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警方細心注意到手機使用英文介面，手機殼又夾有一張德國名片，心想這若不是失主，也是失主的朋友，便發揮英語專長，書寫電子郵件聯絡，果然不到1小時時間，員警就接獲來自德國的Widmer來電。

家住鼓山區Widmer隨後到達派出所領回手機，他也開心的向員警說，2支手機分別是他與友人掉落，由於他在高雄的科技公司擔任研發工程師，手機內有許多重要商業機密，原本擔心遺失後，機密恐外洩，幸好失而復得。