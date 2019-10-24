打破車窗偷財物 笨賊得手500元換牢獄之災

2019-10-24 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



36歲蘇姓男子因缺錢花用，與友人林姓男子借來機車後變造車牌，本月13日凌晨騎車至新北市新店區，打破4輛車子的車窗後竊取車內財物，共計得手新台幣500餘元。車主上午發現車輛遭竊報警處理，警方循線追查蘇男涉有重嫌，19日前往蘇男住所查獲本人到案，他對於犯行坦承不諱，警方訊問後依竊盜及毀損罪嫌將蘇男函送地檢。

據悉，家住土城區青雲路的蘇男目前無業，他因缺錢花用，日前向住在板橋區的友人林男借來機車後將車牌變造，13日凌晨3時許騎車從土城跑到新店尋找犯案機會。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蘇男鎖定目標車輛後，將車輛車窗打破以竊取車內物品，連褲子、衣服等都不放過，在北新路三段、文化路、明德路、復興路段犯下共4起竊案，得手新台幣500餘元。

車主當天上午發現車輛遭竊，急忙報案處理，並在當地臉書社團上PO文表示「最近新店有敲玻璃的竊盜出沒，大家停車要注意一下了，小弟已遭殃，辛苦了江陵的員警」，引發網友關注，車主也無奈留言表示「玻璃兩千多，他偷了衣服、褲子那些」。