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火好大！南庄3層樓鐵皮餐廳燃燒坍陷 初步排除有人受困

2019-10-24 17:36聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉蓬萊村八卦力一家景觀餐廳今天下午3點左右起火，苗栗縣政府消防局據報，出動8車20多人趕往救災，到場時餐廳陷入熊熊烈火，救災人員指出，起火餐廳是鐵皮3層樓建築，面積2、30坪，沿著山壁興建，因此只能在屋外灌救。

救災人員初步了解，餐廳並沒有營業，店內大型木頭家具易燃，以致火勢一發不可收拾，3層樓全面燃燒坍陷，1個多小時控制火勢，初步研判現場無人受困，正進一步滅火中。

苗栗縣南庄鄉一家景觀餐廳今天下午3點左右起火，冒出熊熊烈火。記者范榮達／翻攝
苗栗縣南庄鄉一家景觀餐廳今天下午3點左右起火，冒出熊熊烈火。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣南庄鄉一家景觀餐廳今天下午3點左右起火，冒出熊熊烈火。記者范榮達／翻攝
苗栗縣南庄鄉一家景觀餐廳今天下午3點左右起火，冒出熊熊烈火。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣南庄建築

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