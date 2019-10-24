海上美術館「太空艙」被毀 涉案少年：夜遊不小心踩破
2019-10-24 15:32
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
「2019基隆潮藝術：流」最大亮點，泊靠在基隆正濱漁港的「海上美術館」遭人破壞，船上展品被偷。基隆港警總隊調閱相關監視器查出6男3女涉案，已有4名少年到案說明。到案少年稱，22日晚間上船夜遊，不小心踩破「太空艙」展品，非惡意破壞，警方將在完成調查後依竊盜罪嫌將全案函送。
2019基隆潮藝術：流展覽9月27日登場，文化局昨天發現海上美術館遭人入侵，多件藝術作品遭破壞，並有物品失竊。文化局已聯絡藝術家趕來修復，今天暫時封閉「海上美術館」，預計明天上午重新開放參觀。
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基隆港警總隊組成專案小組調查，並聯絡基隆市警局鑑識人員協助採證。港警昨天調閱完監視器畫面，鎖定犯案車輛及9名少年身分，通知家屬陪同到案說明。昨天有4人到案，其他犯嫌今將出面說明。
陳姓少年說，大家平時會到正濱漁港團聚遊玩，22日深夜約去船上夜遊，沒想到因為視線不好，不小心踩破船艙內的展品。外界指的破壞工具鐵鍬，本來就在船上，不是他們帶去的。
少年中有人將船上用來撥放音樂的iPhone手機及音箱帶回家，後來發現手機有上鎖，便以撿到的名義送到派出所，但把音箱帶回家使用。
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