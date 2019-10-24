8歲幼童深夜遭關屋外 獨自窩三重公園涼亭
2019-10-24 15:24
聯合報 記者巫鴻瑋
／新北即時報導
今天凌晨氣溫21度的深夜，員警發現竟有1名年僅8歲的男童獨自趴睡在涼亭石椅上，一問之下才發現，男童下課回家卻無人應門，才會只好拖著疲累的身軀走到公園休息，員警趕緊將他帶回派出所，結束他的夜半流浪驚魂。
深夜流浪公園的鄧姓小二男童（8歲），昨晚下課返家時，卻發現家中大門上鎖，雖然不斷按著家中門鈴，卻始終沒有等到家人出來開門，不知所措之下， 只好自己揹著書包四處亂晃，最後因為實在太累，自行走到永福公園內休息。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
三重警分局永福派出所警員翁定裕及廖天豪，今天凌晨1點40分巡邏經過永福公園時，遠遠就看見1個小小的身軀趴睡在公園內的涼亭石椅，原本還以為眼花看錯，但走進一看竟然是1名身著國小制服的男童，員警趕緊將他帶離現場。
雖然帶著男童回到住家，但撥打家長電話及按門鈴都無人回應，員警只好先將他帶回派出所內安置，並拿乾糧讓他充飢、替他準備盥洗用品；警方連夜多次前往男童住處探訪，一早8點才順利聯繫上男童父親。
男童父親向員警稱，因為白天工作太過疲憊，所以一回到家便倒頭就睡，才會沒有聽到手機鈴響，而雖然家中還有阿嬤，但男童的阿嬤年歲已高、重聽，才會沒有聽見男童及員警按門鈴呼叫。
留言