親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

瑪莎拉蒂平息大陸怒火 暫停贊助金馬獎

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

8歲幼童深夜遭關屋外 獨自窩三重公園涼亭

2019-10-24 15:24聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

今天凌晨氣溫21度的深夜，員警發現竟有1名年僅8歲的男童獨自趴睡在涼亭石椅上，一問之下才發現，男童下課回家卻無人應門，才會只好拖著疲累的身軀走到公園休息，員警趕緊將他帶回派出所，結束他的夜半流浪驚魂。

深夜流浪公園的鄧姓小二男童（8歲），昨晚下課返家時，卻發現家中大門上鎖，雖然不斷按著家中門鈴，卻始終沒有等到家人出來開門，不知所措之下， 只好自己揹著書包四處亂晃，最後因為實在太累，自行走到永福公園內休息。

三重警分局永福派出所警員翁定裕及廖天豪，今天凌晨1點40分巡邏經過永福公園時，遠遠就看見1個小小的身軀趴睡在公園內的涼亭石椅，原本還以為眼花看錯，但走進一看竟然是1名身著國小制服的男童，員警趕緊將他帶離現場。

雖然帶著男童回到住家，但撥打家長電話及按門鈴都無人回應，員警只好先將他帶回派出所內安置，並拿乾糧讓他充飢、替他準備盥洗用品；警方連夜多次前往男童住處探訪，一早8點才順利聯繫上男童父親。

男童父親向員警稱，因為白天工作太過疲憊，所以一回到家便倒頭就睡，才會沒有聽到手機鈴響，而雖然家中還有阿嬤，但男童的阿嬤年歲已高、重聽，才會沒有聽見男童及員警按門鈴呼叫。

男童被員警發現時，身上還穿著制服、揹著書包。記者巫鴻瑋／翻攝
男童被員警發現時，身上還穿著制服、揹著書包。記者巫鴻瑋／翻攝
分享

門鈴制服

相關新聞

本願山彌陀講堂住持：可以殺了我 但絕不可汙辱我人格

2019-10-24 13:11

影／中警抓毒兇猛助攻房價 警局長：有社區每坪漲6萬

2019-10-24 11:23

海上美術館「太空艙」被毀 涉案少年：夜遊不小心踩破

2019-10-24 15:32

詐騙集團就愛騙這三大對象 你中獎了嗎？

2019-10-24 15:17

台東自助洗車投幣機遭竊 警方全力追緝

2019-10-24 15:12

石虎監測相機遭竊破案 苗栗縣長：竊盜行為此風不可長

2019-10-24 14:56

石虎監測相機遭竊 警抓到嫌疑犯了

2019-10-24 14:38

影／囂張！ 當警面開8槍 17歲少年逃逸後投案

2019-10-24 14:34

趕送美食搶單搶快要不得 警方加強取締外送員違規

2019-10-24 14:32

全運會自由車公路賽 平鎮警全程管控賽事順利

2019-10-24 14:14

影／國道3號高架路段火燒車 警、消馳援防釀二次事故

2019-10-24 13:12

毒駕撞警 男子逃不過負傷勇警追捕被逮

2019-10-24 12:55

科技公司贈汐止派出所60頂安全帽 提升員警值勤安全

2019-10-24 12:52

捐助安平氣爆受傷兄弟善款信託 單親母親拭淚致謝

2019-10-24 12:41

詐騙集團佯裝聯合國醫生 與被害人以姊弟相稱

2019-10-24 12:33

男子猝死家屬質疑過失 警方：疑因急性酒精中毒併發症

2019-10-24 12:19

蔥遭竊毀了30多年的互信？ 555公斤的三星蔥不翼而飛

2019-10-24 11:53

蘇花公路砂石車自撞山壁 駕駛無呼吸心跳搶救中

2019-10-24 11:27

高速公路匝道「天眼」系統11月啟用 違規「無所遁形」

2019-10-24 11:20

破案了！石虎監測相機大量遭竊 警方查獲1男子涉案

2019-10-24 11:10

南投一年出動山難救援30次 消防局籲開放山林要有配套

2019-10-24 10:49

影／台北客從基隆暖東峽谷走到西勢水庫 受困壩頂山坡

2019-10-24 10:36

影／老嬤視力衰退入夜「看攏無」暖警開燈照亮返家路

2019-10-24 09:57

疑食道破裂倒臥雅房 北市男租客送醫不治

2019-10-24 09:41

廣角鏡／以一擋百

2019-10-24 00:30

牧場槍響 山羊一死一傷

2019-10-24 00:21

賊闖「海上美術館」 藝術作品遭破壞

2019-10-23 23:58

民雄槍擊案勸降 警破格升巡官

2019-10-23 23:57

影／怎麼撞的？台東火車站前賓士連撞5車及1機車

2019-10-23 23:25

治安經費不能省 彰化縣採購警用新車和監視器

2019-10-23 21:09

擔心受罰 全台各大樓鬧消防水帶荒

2019-10-23 21:00

男子侵入藝人丁國琳家中行竊 法官認會再犯裁定收押

2019-10-23 20:40

彰化警員肇事逃逸 警方秉公送辦

2019-10-23 20:40

新黨「台灣再光復」周五凱道登場 警公布交管措施

2019-10-23 20:04

千鈞一髮 新營民宅火警消防及時阻火舌蔓延

2019-10-23 19:38

高雄台88線車禍 女駕駛擦撞翻車

2019-10-23 19:27

影／九旬母流血倒臥家中 精障兒躲房間不敢看母急救

2019-10-23 19:12

車輛進入圓環要不要打方向燈？搞不清楚荷包要失血

2019-10-23 18:32

九旬老母陳屍家中 檢警帶回精障兒偵辦中

2019-10-23 17:54
看更多

熱門文章

亞錦賽頒獎正妹短裙襯美腿 網跪求IG神搜

2019-10-23 20:47

高速公路匝道「天眼」系統11月啟用 違規「無所遁形」

2019-10-24 11:20

6歲電眼妹自拍被媽出賣！「美肌vs.真實」萬人暴動：騙我生女兒

2019-10-23 20:17

蔥遭竊毀了30多年的互信？ 555公斤的三星蔥不翼而飛

2019-10-24 11:53

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

2019-10-24 10:35

破案了！石虎監測相機大量遭竊 警方查獲1男子涉案

2019-10-24 11:10

老母立遺囑死後長子現住房子過戶給次子 兄弟法庭爭產

2019-10-24 08:22

千鈞一髮 新營民宅火警消防及時阻火舌蔓延

2019-10-23 19:38

女兒怨萬聖節扮鬼太逼真嚇壞同學 母：明年扮陰屍路

2019-10-24 11:31

情侶訂外送備註閃瞎單身外送員 網友留言全歪樓

2019-10-24 10:50

蘇花公路砂石車自撞山壁 駕駛無呼吸心跳搶救中

2019-10-24 11:27

台61線觀音永安段車牌辨識上路、明年1/1起超速開罰

2019-10-23 16:24

車輛進入圓環要不要打方向燈？搞不清楚荷包要失血

2019-10-23 18:32

警官酒後非禮女老師 澎警查出確有其事調職

2019-10-23 17:42

最牛逼暗黑特級廚師？連白飯都「操灰搭」

2019-10-23 21:50

帶舊衣褲到愛買辦退貨竟得手兩次 女子賠4倍和解換緩刑

2019-10-23 16:38

本願山彌陀講堂住持：可以殺了我 但絕不可汙辱我人格

2019-10-24 13:11

台塑越鋼汙染案求償1.4億 法院「無管轄權」裁定駁回

2019-10-23 21:02

豬隊友喊一聲「宏哥」 讓酒駕老大身分露餡

2019-10-24 09:43

男子侵入藝人丁國琳家中行竊 法官認會再犯裁定收押

2019-10-23 20:40

影／少年囂張拒檢 新北地檢前連開8槍逃逸 帶槍投案

2019-10-24 09:19

影／怎麼撞的？台東火車站前賓士連撞5車及1機車

2019-10-23 23:25

影／九旬母流血倒臥家中 精障兒躲房間不敢看母急救

2019-10-23 19:12

吳子嘉涉指他主導高銀放貸慶富 二審仍要賠35萬

2019-10-23 17:27

九旬老母陳屍家中 檢警帶回精障兒偵辦中

2019-10-23 17:54

彰化警員肇事逃逸 警方秉公送辦

2019-10-23 20:40

影／女下車狂奔逆向衝上匝道 警冒險穿車陣救下

2019-10-23 16:54

剛出院 68歲兒剪刀殺91歲母

2019-10-24 00:29

討論出遊趁機強吻女網友 僅吻到嘴角判拘役55日

2019-10-24 07:58

督導女子服勞務 村長涉猥褻

2019-10-24 00:19

自駕車撞車 非危險駕駛不起訴

2019-10-24 00:15

鄰居冷氣吹進她家？婦：冷到得戴毛帽睡覺

2019-10-23 17:34

台南里幹事揩油被判2年 公所：加強公務車輛管理

2019-10-23 19:57

姊照料智障妹一起輕生 40年背後有洋蔥輕判1年

2019-10-24 12:50

「蘋果西打」掏空案　前總座：特支費是我的勞務報酬

2019-10-24 14:59

影／國道3號高架路段火燒車 警、消馳援防釀二次事故

2019-10-24 13:12

元配丈夫搞婚外情長達9年 小三懷孕生2小孩還墮胎

2019-10-24 14:35

上工第2天就慘遭裁刀「斷掌」 女工索賠246萬全判准

2019-10-24 11:47

媽狂夾15次都落空兒子好失落 佛心檯主秒送娃娃網讚好暖

2019-10-24 14:33

擔心受罰 全台各大樓鬧消防水帶荒

2019-10-23 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top