詐騙集團就愛騙這三大對象 你中獎了嗎？

2019-10-24 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



近年詐騙集團猖獗，台中市警局第一分局統計，詐團多鎖定60歲以上生活單純的中老年人、退休人員及家庭主婦，以「假檢警面交取款」、「猜猜我是誰」、「愛情公寓」等手法，要求受害人到銀行操作匯款。為提高行員危機感，員警扮演歹徒搶劫銀行，行員則機警按下警鈴通報，警民合力將歹徒繩之以法，並宣導防詐騙觀念。

近年來詐騙集團經常假冒警察、檢察官身份，謊稱民眾涉入洗錢案件，或涉入重大刑案的名義，需把名下財產交付法院監管，造成民眾財產損失。

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台中市警局第一分局前天舉辦「防搶、反詐騙」演練，與轄區銀行合作，藉由防搶演練提升行員對於詐欺案件的敏感度，加強落實臨櫃關懷提問動作，行員第一時間察覺疑似遭詐騙案，立即通報警方，合力阻詐。

為了讓演練更具真實感，2名便衣警察假扮歹徒，共乘1部機車、分持2把假槍，以無預警方式進入銀行櫃台前，大喊「把錢交出來！」並翻越櫃檯內行搶。

行員雖飽受驚嚇，但仍機警按下警鈴通報警方，警方接獲通報立即到場並攔截圍捕，將歹徒壓制在地。