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石虎監測相機遭竊破案 苗栗縣長：竊盜行為此風不可長

2019-10-24 14:56聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣內近期38台監測石虎用的紅外線照相機遭竊，縣府委託研究團隊17日報案，警方一周破案。苗栗縣長徐耀昌說，對於警方辦案，打擊犯罪的效能表示高度肯定，大家都在保育石虎，竊盜行為，此風不可長。

徐耀昌說，大家都在做野生動物保育的關懷，好不容易設置監控系統，觀察石虎的出沒、生活習性、動態，做完整的紀錄，才有脈絡可循，如何讓石虎不要路殺，不要迷路，讓鄉親很清楚來保育石虎。感謝警方清楚掌握嫌犯，在最短時間內破案。愛護保育類動物，不光是縣府責任，大家都有這個義務，野生動物法有相關規範，民眾不要輕易觸法。徐耀昌呼籲，大家支持推動野生動物保育。

另外，苗縣議會國民黨團將在下個會期擬推出國民黨團版本的石虎保育自治條例。徐耀昌說，「我們責無旁貸要推動，但是如果影響到民眾權益，或者造成不友善的環境，反而愛之足以害之，讓石虎對這些有直接、間接關係人士，反而對牠產生反感，這不是我們所樂見的」，要用合理、公平方式。

苗縣石虎保育自治條例今年6月二度闖關議會退回，徐耀昌說，有些想法還沒有共識，這次議會國民黨團主動提出「樂觀其成」，最重要的是要合理，友善環境很重要，石虎很重要，人也很重要，有很多方式可以讓石虎與人類友善的共存。

苗栗縣長徐耀昌與小石虎。圖／報系資料照
苗栗縣長徐耀昌與小石虎。圖／報系資料照
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苗栗縣長徐耀昌今出席縣府農業處推廣米食季活動。記者劉星君／攝影
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石虎徐耀昌

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