北市吳興商圈情侶遭砍案 男遭逮稱砍錯對象
2019-10-24 15:02中央社 台北24日電
黃姓、余姓情侶日前在台北市吳興街商圈遭人持刀砍傷，北市警方布線查緝多日，鎖定鄭姓男子涉案。鄭男昨天自行投案，供稱是砍錯對象。警訊後依重傷害罪嫌送辦。
台北市警察局信義分局今天召開記者會，副分局長陳勇華指出，信義區吳興街商圈18日晚間發生一對情侶遭人持刀砍傷，2名傷者腿部受傷，送醫後無大礙，警方獲報後組專案小組查緝。
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警方查出，案發晚間6時許，被害情侶準備牽車離開案發地時，有穿著黑衣的男子忽然持刀衝出，並直接朝被害人腿部猛砍，導致2人雙腿流血，凶嫌犯案後隨即逃離現場，員警獲報後到場，把2名傷者送醫。
警方案發後調閱周邊監視器及進行訪查，研判凶嫌可能是要尋仇，掌握涉案人為鄭男，當員警準備前往鄭男住處逮人時，鄭男昨晚先自行投案。
警方表示，涉嫌砍人的鄭男警訊時供稱是砍錯對象，但經調查發現，疑為債務引發砍人案。警訊後依重傷害罪嫌把鄭男移送台北地檢署偵辦。
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