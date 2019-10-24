趕送美食搶單搶快要不得 警方加強取締外送員違規

2019-10-24 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／新北即時報導



民眾愈來愈瘋外送美食，只要手指輕輕在手機上一點，就有好吃的餐點送到府上，不僅方便而且快速，也讓愈來愈多人投入外送員的行列，但卻也衍生為了搶顧客訂單，不惜違規也要趕時間的狀況，讓警方也動起來取締，希望能遏止危險駕駛，保障民眾與外送員的安全。

因日前連續多起外送員遭遇車禍事故死傷，警方從本月開始加強取締外送員交通違規情況，除了發現少部分外送員會為了方便送餐而違規臨停車輛，還有闖紅燈的狀況發生，都容易導致外送員將自己暴露在危險的狀況之下。

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新莊警分局單單10月上半月，就取締開出68件交通違規案件，同時發現少部分外送員還會為了趕路，而出現鑽車縫、未依規定讓車及未注意車前狀況的現象，都讓自身安全增添風險。

新莊警方表示，以新北市新莊地區為例，周圍緊鄰三重、板橋、樹林、龜山、泰山、五股及蘆洲等行政區，人口超過百萬，因此美食外送市場也十分龐大，但應該避免為了搶訂單，而忽略了行車安全的重要性，尤其少部分外送員除了騎車趕路外，還同時常使用手機找路及觀看訂單內容，在一心多用的狀況下，難以集中注意在路況方面。