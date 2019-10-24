全運會自由車公路賽 平鎮警全程管控賽事順利
2019-10-24 14:14
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
108年全國運動會自由車公路賽今天上午正式揭開序幕，來自全國各縣市頂尖好手同時上場較勁，為能讓賽事順利完成，平鎮警分局事先做足功課，賽道沿途全線管制封閉，經警方全程管控並無事故發生，選手們均順利完賽。
平鎮警分局分局長李建民表示，108年全國運動會自由車公路賽平鎮區賽事，由台66快速公路新屋端進入，並從大溪端離轄，雖然平鎮段路程僅8.8公里，但特別的是平鎮段賽事道路在快速公路上舉行，沿途除有國道1號平鎮系統及多處匝道匯流外，更有強勁的側風影響選
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手安全，為確保賽事順利，共規畫警力76名及義交10名執行，全力以赴做好本次交通安維工作。
比賽有來自全國17個縣市的頂尖選手參加，分別為男子選手118名，女子選手48名，熱身路線1.8公里，男子組路線約142.8公里、女子組路線約100.17公里。賽程從桃園市桃園區展演中心出發，抵達終點角板山仁愛停車場，途徑桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、平鎮、楊梅、龍潭、大溪及復興等10個行政區道路。
為確保賽事平安順利進行，平鎮分局多次實地勘查比賽線路及崗哨位置，制定了詳細縝密的交維計畫，並於事前加強宣導用路人改道行駛，加上平鎮警分局員警全程控管各交通路口及匝道，為賽事提供強而有力的保障，賽事過程圓滿無事故。
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