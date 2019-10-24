台南火災損民宅 軍方動員助重整
2019-10-24 14:31中央社 台南24日電
台南市歸仁區一處工寮在22日下午發生火災，延燒波及附近10戶民宅。民進黨立委王定宇協調軍方出動兵力，今天協助居民災後重整。
王定宇上午會同第八軍團政戰主任武立文、歸仁區長柳世雄等人重返現場，八軍團工兵群也派出兵力協助受災戶進行家園重整工作。
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王定宇表示，發生於22日的這場大火雖未造成人員傷亡，但多戶鄉親家園毀於一旦。他將繼續協調包括軍方、歸仁區公所、地方行善團體等各項資源，協助受災民眾早日走出災害陰影。
武立文表示，協助災民是國軍業務重要一環，今天共出動工兵群的80名弟兄，將協助至全部清理完成後才會撤離。
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