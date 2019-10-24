台日友好從心出發 捷警協助日藉長者返家
2019-10-24 13:35
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
台北市1名70餘歲日籍老翁日前獨自在台北車站大廳內徘徊，捷運警察發現後主動上前關心，但因雙方語言不通，僅能比手畫腳，後來在老翁背包中找到在台居留證及帕金森症協助卡，幸好證件上留有妻子聯繫方式，警方才順利將老翁帶往捷運六張犁站與家人會合。
警方表示，當天捷運警察隊第一分隊警員莊世昌，在台北車站值班時，見一老人在車站大廳躊躇許久，莊員主動上前關心，但因語言不通，員警絞盡腦汁比手畫腳，才得知長者是腿酸想稍作休息，莊員便向詢問處借輪椅供老翁休息。
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隨後檢視老翁背袋，發現內有在台居留證及帕金森症協助卡，才得知老翁是70餘歲的日籍人士（根○先生），患有帕金森氏症，幸虧證件上留有老翁妻子的聯絡方式，莊員與老翁妻子取得聯繫後，協助老翁前往捷運六張犁站與家人會合。
老翁妻子表示，上午與先生一同前往教會後，就未見先生蹤影，心急如焚，當時正和親友四處尋找中，突接獲警方來電通知，才卸下心中大石，而莊員因擔心先生又走失，主動將先生送往捷運六張犁站，讓她稱讚台灣警察熱心助人，深表感謝。
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