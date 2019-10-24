影／國道3號高架路段火燒車 警、消馳援防釀二次事故
2019-10-24 13:12
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
國道3號北向指標4.4公里基隆市七堵區瑪陵路段，今天近午發生停放在路肩的小貨車起火燃燒事故，無人傷亡，但濃煙妨礙行車視線，國道警察趕往現場指揮交通，基隆市消防局派員趕抵現場，半小時候撲滅火勢，未造成二次事故。
國道公路警察局第9大隊今天上午11點13分，接獲基隆市警察局勤務指揮中心轉報發生火燒車事故，國道警察很快就抵達現場，封鎖外側車道及路肩，並在事故現場前方指揮交通，提醒用路人減速並注意道路狀況。
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消防人員上午11點42分完全撲滅火勢，員警初步了解，車上3人都及時下車，無人受傷，起火原因待進一步調查確認。警方提醒民眾行車應檢查及注意車輛狀態，並避免車輛引擎溫度過高產生自燃現象。
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