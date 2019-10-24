科技公司贈汐止派出所60頂安全帽 提升員警值勤安全

2019-10-24 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市汐止派出所警員薛定岳8月追車殉職，讓員警執勤安危及裝備是否定期更新等問題再度受到大眾重視。為了避免再發生憾事，昇達科技公司今天捐贈60頂警用全罩式安全帽，希望提升員警執勤時的安全性及舒適性，新北市議員張錦豪表示，之後他也會持續關注相關事件，讓員警值勤安全性更高。

為了讓員警執勤時更安全有效率，昇達科及芮特科技公司聯合捐贈價值約20萬元的60頂警用全罩式安全帽，今天在汐止派出所舉行捐贈儀式，由汐止分局長李宏振代表接受。

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昇達科技公司表示，因體恤警察維護治安的辛勞，所以特別共同訂製60頂警用安全帽，以具體行動來支持警政工作，為警察安全盡一份心力，也讓人民保母今後維護地方治安更安心及更有動力，也希望能拋磚引玉，為社會帶來好的影響力，持續給辛勞的警察同仁加油打氣。

目前警局公發的安全帽，為平時常見的規格（3/4罩安全帽），但安全性較不足，員警執勤時容易發生事故，礙於警政單位預算有限，只能透過民間單位挹注資源。為了增加安全性，有些員警則會自掏腰包購買安全帽。而新安全帽則是全罩式，也有配給太陽眼鏡及通風處，除了提高保護力也增加舒適性。