捐助安平氣爆受傷兄弟善款信託 單親母親拭淚致謝

2019-10-24 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



「謝謝！沒有大家我可能活不下去」台南市安平區0903健康三街氣爆案，造成郭姓雙胞胎兄弟燒燙傷，經社會各界善心人士關心及紛紛慷慨解囊，總額達472萬多元及人民幣200元，單親郭媽媽感謝社會各界伸出援手，今天委由高雄銀行成立信託專戶專款專用，支持郭姓兄弟日後生活復健及家戶基本生活所需。

郭媽媽指出，弟弟臉、雙手手臂及肩膀燒燙傷，植完皮後剛出院，每天她為他上藥，哥哥狀況較好，肩膀傷勢未癒合，每周五復健，準備要穿壓力衣。案發後，一家人搬了家，她眼眶泛紅，感謝各界的協助，她說，各界善款信託透明化，會用在孩子身上。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

平通里長李秀珀說，因為這場意外氣爆給兩兄弟帶來無情的災難，單親媽媽的無助，事發當下決定將他們的困境傳給各界善心人士知曉，盼對他們能有所幫助。她說，兩兄弟跟我們的小孩一樣，案發後得知相關訊息很不捨，透過臉書發動募款，不曉得善款來的這麼多，大家都一起來幫助小朋友，台灣真的很可愛。