捐助安平氣爆受傷兄弟善款信託 單親母親拭淚致謝
2019-10-24 12:41
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
「謝謝！沒有大家我可能活不下去」台南市安平區0903健康三街氣爆案，造成郭姓雙胞胎兄弟燒燙傷，經社會各界善心人士關心及紛紛慷慨解囊，總額達472萬多元及人民幣200元，單親郭媽媽感謝社會各界伸出援手，今天委由高雄銀行成立信託專戶專款專用，支持郭姓兄弟日後生活復健及家戶基本生活所需。
郭媽媽指出，弟弟臉、雙手手臂及肩膀燒燙傷，植完皮後剛出院，每天她為他上藥，哥哥狀況較好，肩膀傷勢未癒合，每周五復健，準備要穿壓力衣。案發後，一家人搬了家，她眼眶泛紅，感謝各界的協助，她說，各界善款信託透明化，會用在孩子身上。
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平通里長李秀珀說，因為這場意外氣爆給兩兄弟帶來無情的災難，單親媽媽的無助，事發當下決定將他們的困境傳給各界善心人士知曉，盼對他們能有所幫助。她說，兩兄弟跟我們的小孩一樣，案發後得知相關訊息很不捨，透過臉書發動募款，不曉得善款來的這麼多，大家都一起來幫助小朋友，台灣真的很可愛。
經社會各界善心人士關心及紛紛慷慨解囊，總額達472萬多元及人民幣200元，經里辦公室及郭媽媽同意，委由高雄銀行成立信託專戶專款專用，由社會局長擔任監察人，以支持郭姓兄弟日後生活復健及家戶基本生活所需安安平區公所等今天對外說明社會各界捐助善款處置，律師、高雄銀行等人出席見證，市議員呂維胤、周麗津、林美燕及李啟維等人到場關心。區長賴青足代表市府團隊及郭姓兄弟向所有奉獻愛心的人們致以最誠摯的謝意，善款已成立信託專戶，公所也協助將平通里長所收捐款名冊金額刊登公所網站。
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