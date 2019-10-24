詐騙集團佯裝聯合國醫生 與被害人以姊弟相稱
2019-10-24 12:33
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
昨日上午10時15分許，中壢警分局警員林延駿、陳炳勳、李冠毅接獲銀行通報疑似詐騙案，立即趕往處置，發現72歲許姓婦人欲匯款新臺幣17萬元，幫佯稱外國醫生的網友收包裹，所幸員警及機警行員溫情勸說，才阻止許婦匯款免於受騙。
許姓老婦靠每月領取微薄老人年金省吃儉用，卻因獨居孤單上網結識自稱聯合國醫生的網友，每日噓寒問暖並以姊弟相稱，溫情攻勢讓許婦落入圈套，詐騙集團一邊假扮醫生佯稱要來臺創業，寄了相關核准文件及現金到臺灣，一邊假扮Fastway express快遞，佯稱臺灣段快遞費需要5550美元，折合約新臺幣17萬元，分飾兩角讓許婦深信真的有包裹寄達，昨日上午10時15分許，依指示前往銀行匯款時，因不斷低頭滑手機及照相回報匯款狀況，引起了機警的女行員注意，遂通報警方前來關心。
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許婦起初還深信「醫生弟弟」真心實意，員警耐心詢問下發現，老婦獨居平時缺乏親人關愛，才讓詐騙集團抓住弱點，遂溫情地表示「隨時可以來派出所、我們陪妳聊天」，並逐一解說詐騙集團的手法，老婦這才意識到辛苦積蓄險些遭詐。
警方呼籲，不要相信任何從未見面的網路交友，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱外國醫生、企業家、軍官等等身分誘騙匯款，典型的詐騙手法提醒大眾勿輕信受騙，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。
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