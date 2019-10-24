男子猝死家屬質疑過失 警方：疑因急性酒精中毒併發症

41歲鍾姓男子10 月17日晚間與親友飲酒後，疑似情緒失控並跌倒受傷，員警將他帶回苗栗縣警局通霄派出所上銬留置，他的太太不久到派出所，發現他臉色發黑，送醫仍不治，家屬指控警方過失，苗栗縣警局副局長邱麗宜今天回應，鍾男疑似急性酒精中毒所引發併發症死亡，確切死因尚待解剖檢驗。

死者的胞兄投訴說，他弟弟當晚酒後情緒失控且受傷，已滿臉是血，警方據報趕到，卻未先將人協助送醫，反而帶回派出所「保護管束」，約在晚間10點左右進到警分局，10點20餘分他的弟媳去探視，但弟弟已臉色、嘴唇發黑，警方才送醫。

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他指出，弟弟的遺體經解剖，檢方開立死亡證明，死亡地點在光田醫院，他拒簽，才改為到院前死亡，他認為弟弟根本就是死在派出所內，警方說法只是沒有呼吸、心跳，只想撇清責任，並稱到派出所拘留才8分鐘時間，讓人無法信服、無法接受。

弟弟在汽修廠工作，弟媳是外籍配偶，弟弟死後留下下讀國中、高中2個孩子，全家頓失依靠，一家人生活不知要如何過下去，去年他的父親才剛去世，這次弟弟又出意外，家人覺得很無助，無處伸冤，希望能還他們一個公道。

縣警局今天上午回應，通霄分局副分局長邱泰永表示，鍾男當晚後酒後言行失控，不斷衝到道路上大吼大叫，員警為保護他及其他用路人安全，依據警察職權行使法實施保護管束，帶到派出所並隨即通知家屬，鍾男當天晚上10點12分被帶回，在派出所不斷對警方辱罵三字經並與處理員警有肢體拉扯、吐口水行為。

鍾男約經10分鐘情緒漸平復，看守員警在候詢室門外近距離透過玻璃門窗，可見胸部有呼吸起伏，身體偶有微幅移動，鍾妻10點30分到派出所，一同進入候詢室，發現鍾男已無意識，警方立即施作CPR，直至救護人員10點39分到場接續實施AED及CPR，並送至通霄光田醫院，急救到10點55分宣告死亡。

邱麗宜說，縣警局認為派出所員警8分鐘保護處置過程，程序符合在合理範圍，同時依據法醫解剖，初步排除窒息、致命性外傷死因，懷疑可能是猝死類型的急性酒精中毒所引發併發症，通霄分局對這起事件表達遺憾、扼腕，也將盡全力協助辦理後事，發動同仁及民力善捐，希望協助家屬度過悲痛時期。

此外，警察並非專業醫護人員，過量酒精可能引發併發症，難以有效觀察，並及時專業救護，將建請相關部門研究律定應護送交由醫療機構觀察醫護為宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康