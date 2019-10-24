男子持毒衝撞拒檢 警負傷拔槍逮人
2019-10-24 12:17中央社 高雄24日電
34歲的黃姓男子昨天深夜持有毒品駕車行經高雄市林園區遇警盤查，乘隙衝撞員警機車拒檢，造成1名員警受傷，但員警仍負傷追逐拔槍逮人並起出一批海洛因，全案擴大偵辦中。
高市警局林園分局大寮分駐所警員簡志帆、黃季盛昨天深夜騎機車在轄區巡邏行經188縣道與大同街口，發現一輛自小客車蛇行形跡可疑，上前攔車盤查見黃姓駕駛神情恍惚要求黃男出示證件接受盤查。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
黃男起先佯裝配合，後來乘隙駕車衝撞簡員警用機車後加速逃逸，造成簡員左手手指夾傷，但簡員仍負傷一路尾隨並通報警網支援圍捕，簡員隨後在188縣道及保福路口將黃男人車攔下。
簡員並當場拔槍大聲喝令黃男下車並將他壓制在地，支援警力隨後趕到合力將黃男帶回偵辦，並於黃男隨身攜帶的包包及車內起出數十包海洛因及針筒。
留言