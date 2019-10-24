蔥遭竊毀了30多年的互信？ 555公斤的三星蔥不翼而飛
2019-10-24 11:53
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
三星蔥質好價高，全國聞名，但昨天下午3點半，發生已經送到三星地區農會萬富集貨場交貨的555公斤三星蔥被偷，每公斤均價255.5元，損失總共14萬元，13名蔥農受害，報警追查。
「30多年來第一次！」三星地區農會指出，蔥農多年來都是把蔥採收好，15公斤到20公斤裝成1件，在下午3點半前運到萬富集貨場，下午4點前自然有貨運公司來收貨，他們不必等，再去忙其地事，多年來都靠這種信任，沒有出過事。
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不料，昨天下午收貨的司發現，明明交貨多件，但集貨場卻只有一半，覺得可疑，經查發現，竟有37件不翼而飛，1件15公斤到20公斤，清點發現，總共555公斤，每公斤均價255.5元，損失總共14萬元，13名蔥農受害。
其中，黃姓蔥農種蔥十多年，第一次遇到這種事，昨天交蔥5件約100公斤，損失約2萬多元。
蔥農怒氣沖沖，要求抓偷蔥農，而因萬富集貨場偏遠，沒有監視器，警方循線，在各路口調閱監視器追查中。
「損失不僅是財物，還有多年來的信任！」有農會人員指出，地區農會有11個集貨場，萬富集貨場雖偏遠，但長期以來，蔥農與地區農會都相互信任，依既定時間，送集場貨集中，區農會貨車來收，進貨與出貨都有簽單，蔥農交貨後，可以再另辦事情，也不必有人看管，沒想到多年信任被這次的竊案毀了，希望警方趕快查出竊嫌，還農村良好治安。
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