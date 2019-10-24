蘇花172K砂石車事故 預計中午前搶通

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2019-10-24 11:41
中央社 花蓮縣24日電
台9線蘇花公路172.8公里處發生砂石車事故，受傷駕駛傷重送醫搶救，車輛因撞擊山壁占用車道，阻斷雙向交通，公路總局南澳工務段長陳鶴仁說，預計中午12時前恢復雙向通行。
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